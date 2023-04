Zemmour : acteur et commentateur

Pour être franc, je craignais un peu de me lancer dans le dernier livre d’Éric Zemmour : je craignais qu’il ne sente les règlements de comptes d’après-campagne – et le titre ne me rassurait guère.

En réalité, c’est un livre stimulant : le livre d’un journaliste égaré en politique et commentant avec talent ce qu’il a vu pendant ces longs mois de campagne présidentielle puis législative.

Cela donne un livre étrange où l’on ne sait jamais très bien si l’auteur est acteur ou commentateur, mais aussi un livre unique qui répond assez bien à ce qu’en dit la 4e de couverture : « J’ai vu ce qu’un journaliste ne pourra jamais voir et je vous dis ce qu’un politique ne pourra jamais dire. »

J’en retiens plusieurs points.

Tout d’abord, le fait que la France joue sa survie – et qu’elle peut disparaître (sauf bien sûr pour ceux qui estiment qu’une France « libanisée » ou islamiste serait toujours la France).

Par ailleurs, une vision beaucoup plus nuancée qu’on ne l’a dit de l’union des droites. Tous les commentateurs affirment à l’envi qu’Éric Zemmour s’oppose, en défendant le clivage droite-gauche, à Marine Le Pen qui défend le clivage mondialistes-patriotes. Mais ce n’est pas ce qui ressort de la lecture de ces pages. Il dit – et je crois qu’il a raison – que le très réel clivage mondialistes-patriotes ne détruit pas l’autre.

On lira également des pages intéressantes sur les erreurs que reconnaît le candidat – et sur celles qu’il conteste.

Mais je voudrais surtout insister sur deux sujets décisifs pour l’avenir.

Le premier concerne les relations d’Éric Zemmour avec Marine Le Pen.

Le premier dit que leurs électorats respectifs sont complémentaires et qu’ils auraient avantage à s’allier. J’ai entendu la même chose de cadres du RN, conscients de ne pas toucher la bourgeoisie conservatrice. Mais, si l’analyse est claire, pourquoi rendent-ils, de part à d’autre, cette alliance impossible (Marine Le Pen en manifestant que son principal objectif, notamment pour les prochaines européennes, est de « tuer Zemmour » et Éric Zemmour en manifestant son mépris pour Marine Le Pen) ?

Le deuxième point concerne les médias et la diabolisation. Éric Zemmour décrit magnifiquement le processus. C’est de toute évidence le principal obstacle à tout redressement nationale. Nous ne cessons de dénoncer dans les « 4 Vérités » la mainmise de la gauche sur le système médiatique – mais nous sommes, collectivement, à des années-lumière d’une solution sérieuse à ce problème !