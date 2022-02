Zemmour, l’homme à abattre

Tout peut encore changer, bien sûr, mais j’ai des doutes sur ce point.

Plus l’élection présidentielle approche et plus elle ressemble à un scénario catastrophe.

Les chances qu’Emmanuel Macron soit réélu sont immenses et ce sera, le cas échéant, un signe que la France est tout au bord du gouffre et fait un pas en avant.

Emmanuel Macron, c’est un bilan économique effroyable : on répète de tous côtés que la croissance a été de 7 % en 2021, et on oublie presque toujours de rappeler que la récession provoquée par des mesures ineptes et liberticides a été en 2020 supérieure à 8 % – et que 7 %, c’est le simple effet d’un redémarrage de l’économie.

On dit très insuffisamment que l’endettement du pays s’est accru considérablement, au cours des deux dernières années, et que le déficit commercial ne cesse de s’accroître.

On ne répète pas assez non plus que la France a les prélèvements obligatoires les plus élevés du monde développé et, aussi, les dépenses publiques les plus hautes du monde développé.

Cela a des conséquences : le niveau de vie moyen des Français baisse et la population s’appauvrit massivement.

Le système de retraites est en faillite et sans doute irréformable.

L’islamisation du pays s’accélère et il est difficile de cacher que deux millions d’immigrants, sans capital humain, venus essentiellement du monde musulman, se sont installés en France depuis 2017, tandis que des milliers de Français disposant d’un capital humain élevé ont quitté le pays.

Les cinq années de la présidence Macron peuvent, en supplément à tout cela, se trouver résumées par deux événements majeurs : le soulèvement des gilets jaunes, porteur avant qu’il soit détourné par l’extrême gauche d’un réel désespoir, et géré par Macron avec une répugnante brutalité et un mépris absolu, et, après un intermède constitué par une vaste grève, un glissement du pays vers un fonctionnement digne d’un régime autoritaire sous le prétexte d’une pandémie gérée de manière cynique et criminelle, en obtenant la soumission par la peur de la mort et par une coercition omniprésente qui dure, pour partie, jusqu’à ce jour.

Un tel bilan devrait apparaître comme ce qu’il est, montrer que l’horreur et l’incompétence sont à l’Élysée et indiquer qu’il est urgent d’opérer un changement drastique.

Ce n’est pas ce qui se dessine, non.

Il en est ainsi, à mes yeux, en raison du fait que la quasi-totalité des grands médias sont devenus des médias de propagande et ne remplissent plus le rôle de médias d’information.

Quand bien même des médias dignes de ce nom ont pu prendre place ces dernières années, quand bien même aussi de nombreux Français se détournent des grands médias, un essorage des cerveaux est à l’œuvre.

Il en est ainsi, aussi, en raison de la faiblesse de deux candidates censées être de droite et qui, en réalité, ne sont rien, ou pas grand-chose.

Valérie Pécresse stérilise les voix de gens imaginant voter pour un parti de droite, et qui votent en fait pour un assemblage sans consistance qui a porté à sa tête un clone médiocre de l’actuel Président.

Marine Le Pen tient, pour sa part, un discours tiède et flou qui attire des électeurs votant pour ce qui est censé être ce qui reste du Front National, sans l’antisémitisme de Jean-Marie, mais aussi sans la moindre lucidité sur ce qui détruit le pays, et sans remèdes pour contrer la destruction.

Par conséquent, Marine Le Pen stérilise aussi un pourcentage important de voix.

Seul Éric Zemmour a un programme cohérent à même de permettre un sursaut, et seul il a les moyens intellectuels et le courage requis pour balayer horreur et incompétence, mais les voix stérilisées par Valérie Pécresse et Marine Le Pen lui manquent.

Et, surtout, il subit une diabolisation effrénée où se mêlent mensonges, diffamations, insultes.

Ceux qui sont au pouvoir autour de Macron, ceux qui tiennent les médias de propagande, ont compris qu’il était l’homme à abattre et, s’ils ne l’ont pas abattu, ils ont réussi à faire peser sur lui une ombre sulfureuse qui éloigne le nombre d’électeurs qu’il faudrait pour qu’il l’emporte.

J’espère me tromper, mais je crains qu’Éric Zemmour ne soit pas élu au mois d’avril, et que la descente aux enfers de la France se poursuive, avec, hélas, l’assentiment d’une majorité d’électeurs.