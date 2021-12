Zemmour, Pétain et les juifs…

La vie politique réserve souvent des surprises pittoresques.

En effet, qui aurait pu prévoir qu’à l’occasion de la prochaine campagne de l’élection présidentielle de mai 2022, on ressorte une vive polémique sur l’Occupation et, plus particulièrement, sur l’attitude du Maréchal Pétain vis-à-vis des Juifs habitant la France à l’arrivée des Allemands ?

Scandale, le candidat maintenant déclaré Éric Zemmour prétend que Pétain a protégé, dans la mesure du possible, les Juifs habitant la France à l’arrivée des occupants et plus particulièrement ceux de nationalité française par rapport à ceux originaires d’Europe centrale !

Hurlements scandalisés des journalistes et autres « spécialistes » bien-pensants. C’est tout juste si on n’accuse pas le candidat de mettre la réouverture des camps et des chambres à gaz à son programme !

Visiblement « l’intelligentsia » (bien-pensante évidemment) n’a pas lu (ou volontairement oublié) l’ouvrage remarquable « Vichy et la Shoah » d’Alain Michel (éditions Elkana 2015), juif, rabbin de surcroît, parlant couramment l’hébreu, résidant depuis 30 ans en Israël et ayant accès à des documents ramenés dans leurs bagages par des Juifs ayant vécu en France pendant l’occupation et ayant survécu…

Alain Michel a consacré sa vie à la Shoah en ayant accès à des documents inconnus des auteurs français qui se sont arrangés pour que l’on parle le moins possible de cet ouvrage qui contredit la doxa officielle.

Sa conclusion est claire et sans ambiguïté : il est incontestable que la présence et l’action du Maréchal Pétain ont freiné, dans la mesure du possible, le départ des Juifs vers les camps de la mort, sans pour autant éviter l’extermination de 26 % des Juifs habitant la France à l’arrivée des envahisseurs (chiffre non contesté par le CRIF) – y compris un bon millier pour marché noir et un millier pour cause d’homosexualité.

Évidemment, c’est 76 000 de trop mais le chiffre de 26 % est à comparer avec celui de 46 % aux Pays-Bas (avec l’exemple bien connu d’Anne Franck et sa famille) et celui de 95 % en Pologne avec le trop célèbre camp de Treblinka, notamment.

Évidemment, la parution d’un ouvrage exceptionnellement documenté et qui contredisait la « doctrine officielle » et, notamment l’accumulation d’écrits et d’interviews des époux Klarsfeld et d’autres qui ont fait de l’étude de la responsabilité de Vichy dans le malheur des Juifs leur fructueux fonds de commerce a été minutieusement ignorée des médias « autorisés ».

Pourtant, comme le disait un spécialiste, « la répétition d’un mensonge n’en fait pas une vérité », sauf pour les esprits faibles…

Le livre de celui qui est, sans discussion possible, le meilleur spécialiste de la question n’a évidemment pas été lu par le brillant historien de l’Élysée qui refait l’histoire de France (par exemple sur la guerre d’Algérie) en fonction de ce qu’il prend pour ses intérêts électoraux à très court terme.

Il vient encore de le prouver à Vichy, n’hésitant pas à jeter l’honneur de la France à la poubelle – il est vrai qu’il trouve ce pays « sans culture »…

Éric Zemmour a tort de parler de cela dans le cadre d’une campagne électorale pour une élection en 2022 mais il a raison sur le fond. Mais comme tout ce qu’il dit est à combattre…