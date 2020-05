Le précepte de s’aimer les uns les autres est bien connu, mais rarement respecté. C’est aussi le commandement fondamental du christianisme prononcé par Jésus-Christ lui-même, à la veille de sa Passion.

Il fut le premier pas de la civilisation dans un univers fait de conflits incessants que les Dix commandements, donnés par Moïse au peuple juif et, au-delà, à l’humanité tout entière, furent impuissants à éviter. Le commandement « Aimez-vous les uns les autres », aussi peu suivi qu’il fût, épargna cependant un grand nombre de vies, dans un monde où la paix était l’exception. La guerre était la règle. Je pourrais en citer des milliers d’exemples. Je me limiterais ici aux Gaulois, nos ancêtres, que j’aime bien, mais qui n’en étaient pas moins des centaines de tribus qui s’entre-tuaient, avec pour horizon la jarre de vin achetée aux Romains que, souvent, ils oubliaient de payer. En commettant quelques autres « incivilités » comme le pillage de Rome. Ils ignoraient l’écriture et l’architecture. Ils ne respectaient rien, si bien que le sénat à Rome fit appel à un certain Caius Julius, issu d’une famille patricienne qui avait la réputation d’être un bon militaire et le prouva. Il devint Jules César qui, installé dans la belle petite ville d’Autun (Augustudunum), écrivit ce qu’il pensait des Gaulois, nos ancêtres, à qui il apporta la civilisation – merci à Rome, qui civilisa aussi l’Europe, le bassin méditerranéen et ce qu’on appelle aujourd’hui le Proche et le Moyen-Orient.

Le christianisme consolida l’œuvre romaine qui repoussa les barbares et enseigna la paix, répétant le message : « Aimez-vous les uns les autres. » Sans doute ce message fut-il fort peu entendu, les deux guerres mondiales encore proches et leurs dizaines de millions de victimes en témoignent. Mais, plus grave encore fut un autre commandement – et c’est là où je veux en venir –, qui apparut au XIXe siècle : la lutte des classes, que l’on peut résumer par « Détestez-vous les uns les autres. »

Karl Marx en fut l’inventeur qui enseigna que, si les pauvres étaient pauvres, c’est qu’ils avaient été dépouillés par les riches. La justice est donc pour les pauvres de retrouver ce qui leur a été volé par les riches. La société a été, selon Marx, divisée en classes : la classe de pauvres qui doit lutter contre la classe des riches. Ce commandement « social » engendra une idéologie qui se politisa et engendra les partis socialistes et communistes. Ces partis doivent rester mobilisés dans la lutte des classes et ainsi « faire le genre humain ». Les inventeurs de cette idéologie qui repose sur des sentiments innés chez l’homme, la jalousie et l’envie, prirent le pouvoir dans presque la moitié de l’humanité. On en connaît le résultat : des dizaines de millions de victimes, en Russie, en Chine, en Corée, au Vietnam ou à Cuba, ainsi qu’en Europe de l’Est. Le bilan de ces dictatures a été dressé, je le rappelle, par le dernier ouvrage du Professeur Bruno Riondel (cf. « Les 4 Vérités » n° 1237) que l’on peut compléter utilement par la lecture, sur le même sujet, d’un autre historien, Stéphane Courtois : « Le livre noir du communisme ».

Bref, le comportement actuel de l’humanité a toujours lieu selon ces deux commandements : « Aimez-vous les uns les autres » qui procède de l’amour et « Détestez-vous les uns les autres », entretenu par la lutte des classes, qui procède de la haine.

Ayant séjourné plusieurs années dans un pays communiste en guerre, comme chef de poste diplomatique, j’ai pu chaque jour observer ce qu’était la société communiste produite par la lutte des classes : tueries, arrestations, incarcérations et camps de concentration.

Je me souviens du cas de mon cuisinier qui avait commis l’erreur de procéder à ce qu’on appelle aujourd’hui du harcèlement sur une servante de l’ambassade. Celle-ci porta plainte. Le cuisinier fut arrêté et mourut en prison.

Pour être honnête, il faut reconnaître aussi que la société libérale tolère beaucoup d’hypocrisie. « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais … » Mais on n’est tout de même pas jeté en prison pour s’être intéressé de trop près à certaines personnes avenantes et parfois provocantes.

Ma conclusion est que l’idéologie marxiste ne peut apporter à la société que des tensions, concrétisées par des millions de victimes, des destructions sans nom, la peur partout, l’échec en toute chose.

Il faut dire, pour être complet, que la France par sa révolution de 1789 a montré la voie. La « révolution » en Vendée fit 80 000 morts. La spécialité républicaine et démocratique, c’était notamment le « mariage vertical ». Les républicains attachaient un homme et une femme nus et les jetaient dans la Loire. Le général républicain Turreau, ayant appris qu’il risquait de manquer de munitions, fit exécuter des milliers de Vendéens à coups de baïonnettes – ces baïonnettes avec lesquelles on peut tout faire, sauf s’asseoir dessus, a dit un grand penseur …

Il faut ajouter qu’avec des baïonnettes, on a fabriqué la république et la démocratie, nées en France dans le sang et dans la boue. C’était déjà, hélas, la « lutte des classes ».

