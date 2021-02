Complotisme? Pourquoi pas, mais distinguons…

L’accusation de complotisme est devenue, à la faveur notamment de la crise sanitaire et des élections américaines, le dernier «argument» à la mode pour disqualifier une prise de parole politiquement incorrecte.

Il faut dire que l’accusation de «fascisme» ou de «nazisme», à force d’être réitérée à tort et à travers pendant des décennies, a commencé à perdre un peu d’efficacité – même si elle rend toujours des services incontestables à l’oligarchie.

Mais revenons au complotisme. Quand on me demande si je suis complotiste, mes racines normandes me poussent à répondre: «P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non, c’est s’lon.»

Et, quand je dis «c’est s’lon», je veux dire que cela dépend des complots.

Il y a des complots auxquels je ne crois guère. En revanche, je suis bien certain que des complots ont existé et existent encore : c’est vieux comme le monde et tout centre de pouvoir attire irrésistiblement les intrigues.

Il est d’ailleurs assez curieux que l’on évoque sans difficulté les complots de jadis mais que l’on pousse des cris d’orfraies dès qu’il est question de complots contemporains.

S’il est facile de parler de l’affaire des poisons dont la cour de Louis XIV fut le théâtre, pourquoi serait-il scandaleux de s’interroger sur complots à la cour de «Jupiter»?

Cependant, par définition, parler d’un complot est toujours délicat puisqu’une importante dimension de l’intrigue demeure cachée au grand public.

Du moins peut-on constater les effets publics de ces cachotteries – et ajouter que je ne crois pas trop aux coïncidences.

Il me semble ainsi difficile de douter que la dernière présidentielle ait été le théâtre de manigances pour faire chuter François Fillon et élire Emmanuel Macron.

Ce qui ne me convainc pas toujours dans le «complotisme», c’est ce biais idéologique qui consiste à supposer que tout a été écrit dans un plan parfaitement rationnel.

C’est faire trop peu de cas des rivalités dans les cercles de pouvoir et du caractère souvent imprévisible des décisions humaines. Pour prendre un exemple, il est bien connu que, parmi les cénacles discrets autour du pouvoir, la franc-maçonnerie aime à encourager un certain nombre de transgressions «sociétales». Or, en 2011, j’ai assisté de mes propres yeux à un appel maçonnique visant à empêcher le vote par la droite sénatoriale de la recherche sur l’embryon: un sénateur notoirement favorable à la recherche sur l’embryon fut «invité» à aller prendre un café au moment fatidique.

De toute évidence, ses amitiés politiques l’avaient, pour cette fois, emporté sur ses convictions idéologiques.

De la même façon, il faut tenir compte de «l’universel complot de la bêtise»: il est vain de chercher en tout des décisions rationnelles – et donc a fortiori un plan sophistiqué et écrit longtemps à l’avance.

Bref, je n’ai aucun mal à croire à l’existence de complots. Mais je ne pense pas non plus qu’il faille en voir partout – notamment selon ce que l’un de mes professeurs appelait naguère le «théorème du chat invisible» (la preuve qu’il existe, c’est qu’on ne le voit pas!).

Je n’aime pas trop combattre les moulins à vent et j’ai assez à faire pour résister aux «complots» dont les acteurs parlent à visage découvert.

Ainsi, quand M. Schwab, fondateur du forum de Davos, explique dans un livre à grand tirage ce qu’il propose de faire pour «utiliser» la crise sanitaire et redéfinir l’humanité (pas moins!), dénoncer ses projets est peut-être du «complotisme», selon les canons médiatiques, mais je crois surtout qu’il s’agit de l’affrontement de deux visions inconciliables de l’homme et de la société !