Covid : pour une réflexion dépassionnée

Dans le cadre du suivi de la pandémie de Covid-19, d’aucuns se mettent sans barguigner dans le sillage coercitif et discriminant du Président Macron et de ses acolytes.

Ces derniers, engoncés dans leurs avis péremptoires et rejetant tout débat contradictoire ou même tout questionnement, opposent les vaccinés aux non-vaccinés, accusant violemment ces derniers de mettre les autres en danger et les services hospitaliers au bord de la rupture.

Certains, plus excessifs, vont plus loin en suggérant que les non-vaccinés hospitalisés pour cette maladie paient de leur poche les soins qui leur seraient prodigués.

Tous ces points nécessitent une réflexion d’ensemble dépassionnée.

En premier lieu, il faut bien noter que la vaccination n’a pas été légalement rendue obligatoire, les gouvernants craignant peut-être d’être mis en cause en cas de problèmes en résultant, tout en ayant dédouané les fabricants …

Il apparaît ensuite que les produits dits à ARNm ne sont pas à proprement parler des vaccins, mais plutôt des procédés de thérapie génique expérimentale à caractère prétendument préventif, toujours en phase de tests, avec autorisation temporaire de mise sur le marché, sans recul sur les conséquences sanitaires.

Après, chacun peut voir que les injections sont peu ou pas efficaces puisqu’elles n’empêchent ni d’être contaminé, parfois aussi sévèrement qu’en leur absence, ni d’être contaminant, les doses se surajoutant pourtant en quelques mois.

Ce sont, en outre, des produits pouvant se révéler dangereux puisqu’ils peuvent induire immédiatement ou à brève échéance divers effets secondaires parfois invalidants, voire graves ou même mortels, les effets à long terme étant quant à eux inconnus.

Des praticiens avancent même l’idée que leur utilisation massive pourrait favoriser l’apparition de variants du virus.

Quant à mettre aux frais des patients non-vaccinés le coût de leur prise en charge hospitalière, il faut souligner qu’ils sont soumis comme tous, de façon solidaire, aux cotisations de la Sécurité sociale et, qu’à s’engager sur cette voie, il faudrait peut-être aussi envisager de faire payer par les fumeurs et les buveurs atteints de cancers ou les drogués et les malades du sida, etc., les lourds traitements qu’ils peuvent nécessiter.

Et que dire de ceux qui sont à la charge de l’Aide Médicale d’État ?

La proposition avancée est donc injuste et malvenue, sauf à démanteler le modèle français d’assistance et de protection sociale, en laissant aux citoyens la possibilité de refuser le système étatique obligatoire pour s’assurer à leur guise auprès de compagnies privées mises en concurrence.

En ce qui concerne la pression sur les hôpitaux, il convient de rappeler que, selon un rapport officiel de l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation, les patients Covid n’ont représenté en 2020 que 2 % de l’ensemble des personnes hospitalisées, même si le poids des premiers en soins critiques et en réanimation était plus élevé (respectivement 5 % et 11 %), le calcul en journées de réanimation plafonnant à 19 %. Les résultats pour 2021 ne sont pas encore publiés.

En tout état de cause, les difficultés rencontrées dans les établissements concernés ne seraient-elles pas dues essentiellement à la suppression de milliers de lits au cours des dernières années et même depuis le début de la pandémie, sans oublier l’incidence de la mise à l’écart des personnels ne voulant pas se faire vacciner ?

Tous ces aspects méritent d’être considérés de façon globale, en parallèle avec les études indépendantes menées par des professionnels et en se référant notamment à la Déclaration de Rome sur la Covid, fin 2021, de plus de 15 000 médecins et scientifiques médicaux dénonçant la façon dont est gérée la crise.

À chacun de s’informer et de réfléchir pour pouvoir déterminer en conscience une marche à suivre cohérente et responsable, de façon libre et éclairée, sans se faire ni manipuler ni ostraciser.