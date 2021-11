Covid-19: une pandémie fantôme

Le président de la République s’est exprimé le mardi 9 novembre, notamment sur le covid. Il a affirmé que la France était « entrée dans la 5e vague ».

Yves Gary, maire de Turenne, localité de la Corrèze, a diffusé auprès de ses administrés, le « mot du maire » dans lequel il donne aux Viscomtins des informations sur le Covid.

Au début de sa lettre, il dit que tous espéraient que le Covid-19 tendrait à disparaître. Puis, il ajoute : « Il y a eu la quatrième vague ! »

Mehdi Belhaj Kacem, écrivain et philosophe franco-tunisien, pensionnaire de la Villa Médicis en 2015 dans la catégorie littérature, rétorque au maire de Turenne en ces termes :

« Vous commencez votre lettre en disant que nous espérions, au printemps, que le covid-19, si vous me passez l’expression, nous lâcherait un peu la grappe. Las ! Dites-vous : il y a eu la quatrième vague. Désolé de vous détromper : il n’y a pas eu de quatrième vague, parce qu’il n’y en a pas eu de troisième, qu’il n’y en a pas eu de deuxième, qu’il n’y en a pas eu de première ; et que, en réalité, il n’y a jamais eu de “pandémie” du tout, sauf dans quelques cerveaux malades, notamment ceux qui dirigent l’OMS, probablement l’organisation politique la plus criminelle de tous les temps.

Il n’y a pas eu de “pandémie”, et ce sont les chiffres officiels qui le disent. Tapez “morts covid” sur Google, vous tomberez sur le chiffre, au jour où je vous écris, de 4 800 000 au sein de la population mondiale, c’est-à-dire environ 0,04 % de celle-ci, ce qui est dérisoire. C’est d’autant plus dérisoire quand on connaît la moyenne d’âge des victimes : 84 ans. C’est-à-dire des gens qui ont largement dépassé leur espérance de vie. Je dis “largement”, car chez nous, pays occidentaux, l’espérance de vie est de 82 ans. Ceci pour simplement vous faire réaliser que, depuis un an et demi, beaucoup de monde, à commencer par les médias de masse centralisés, et vous à leur suite, “raisonnent” sur une chimère sémantique pure et simple : “Il existe un virus dévastateur qui atteint la planète entière, tuant 0,04 % de sa population, essentiellement des personnes ayant dépassé de très loin leur espérance de vie.” C’est une phrase littéralement vide de sens, et pourtant c’est sur elle que se fondent tous les “discours” du type de celui que vous tenez dans votre lettre, et dont on nous harcèle depuis plus d’un an et demi. Tout étudiant en philosophie de première année sait que, si la prémisse est fausse, le reste du discours est faux aussi. »

Puis, Mehdi Belhaj Kacem renvoie le maire de Turenne au compte rendu détaillé de SPF (Santé publique France), aussi connue sous le nom d’Agence Nationale de Santé Publique, dans lequel on peut lire : « Sur la centaine de milliers de supposés morts du covid, seuls 14 471 sont véritablement morts du seul covid. Les autres, en réalité, sont morts d’autre chose : cancer, leucémie, diabète, insuffisance cardiaque, etc. »

Belhaj Kacem en déduit que les 0,04 % de morts du terrible virus sont, en réalité, plus proches de 0,004 % : autant dire rien.

Les études réalisées par le « Centers for Disease Control and Prevention (CDC) », agence de santé publique américaine, aboutissent à un résultat similaire.

L’auteur en déduit que, en réalité, le Covid-19 ne tue quasiment personne. Il porte simplement l’estocade à des personnes qui avaient déjà dépassé leur espérance de vie.

En réponse à l’affirmation que seule la vaccination de masse permettra d’acquérir « l’immunité collective », Belhaj Kacem fait remarquer que l’injection des deux premières doses ayant « si bien marché », on en est arrivé à conseiller une troisième dose.

Et il ironise : à quand la quatrième, la cinquième, etc. Puis il affirme, non seulement qu’il n’y a jamais eu de pandémie, mais encore que les « vaccins » sont potentiellement dangereux. En effet, Astrazeneca, Pfizer, Moderna et Johnson écrivent sur leurs sites respectifs que les vaccins sont en phase 3 (essais qui ont lieu habituellement sur des rats de laboratoire), et que ces expérimentations prendront fin en 2022 ou en 2023. Ces « vaccins » n’auraient jamais dû être mis sur le marché avant 2023.

C’est la raison pour laquelle le docteur Benoît Ochs, médecin généraliste au Luxembourg, affirme que le risque du vaccin est 40 fois plus élevé pour les moins de 50 ans que le covid lui-même. Que dire de nos adolescents, qu’on vaccine en masse depuis la rentrée, contre une maladie pour laquelle ils ne risquent rien ? Et surtout de nos enfants, à qui on s’apprête à faire la même chose ?