Le tribunal vient de rendre sa décision dans l’affaire du crash du Rio-Paris d’Air France en 2009. Le tribunal reconnaît une responsabilité à Air France et à Airbus, mais les a relaxés. La cause de l’accident est due essentiellement au manque de formation de certains pilotes d’Air France d’alors, pour gérer les « sorties de positions inusuelles ». En cause également la non-conjugaison de certaines commandes de vol dans les Airbus de l’époque et l’informatisation de la gestion du vol considérée comme la panacée infaillible. Dans l’Armée de l’Air (chasse), notre entraînement porte régulièrement sur les sorties de positions inusuelles, afin de permettre la poursuite de la mission avec des instruments de base non affectés par les conditions météorologiques ou lorsque les autres instruments sont détruits. Les compagnies aériennes forment dorénavant leurs pilotes pour pallier ces situations inusuelles. On ne sait pas ce que donnera l’appel qui sera certainement formulé mais la réponse actuelle du tribunal n’est pas étonnante, il y a tellement d’intérêts financiers en jeux chez Air France et chez Airbus : la justice c’est bien, le fric c’est mieux !»