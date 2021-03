Crise sanitaire et triomphe de l’incohérence

Les dernières décisions-indécisions du gouvernement, armes fatales dans la guerre contre le Covid-19 et surtout ses supplétifs latino-saxons, tourneboulent les esprits cartésiens et enflamment les réfractaires.

Il y a un an, lors de la première campagne du genre, les choses étaient claires et les règles de sorties explicites, tenant sur un recto de feuille A4.

Depuis, le mixage dans le grand pétrin tricolore des recommandations diverses, voire contradictoires, d’experts, la rage de réglementation innovante des énarques et autres «fonctioneux», et peut-être aussi les suggestions du petit Comité citoyen ad hoc, débouche sur des consignes incompréhensibles et contradictoires, autant que provisoires.

Les interventions successives de Castex sont un vrai casse-tête!

La guerre de Macron avec des cavaliers galopant en ordre dispersé, voire en sens opposés, ne risque guère de se conclure de sitôt.

Trêve ici, nouvel assaut là, quel grand stratège, fût-il élyséen, peut entrevoir et annoncer la fin de ce tsunami social?

D’ailleurs, pour un familier de la contrepèterie (orale, en l’occurrence), les deux mots d’actualité «confinement» et «attestation» peuvent s’entendre «contestation» et «affinement»: le choc des protestations et l’espoir de la fin!

Avec la vaccination pour tous, enfin?