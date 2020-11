Crise sanitaire: inversons la logique!

Cela fait des mois que nous étudions, enquêtons, échangeons sur la crise actuelle sans pouvoir appréhender la cohérence des dispositifs mis en place.

Absurdes, contraignants, déprimants et économiquement destructeurs sont les qualificatifs qui nous viennent immédiatement à l’esprit.

Aussi sommes-nous nombreux à être parvenus à la conclusion que ces mesures liberticides ne sont aucunement justifiées par la situation sanitaire.

Ni le port du masque, ni les confinements et couvre-feux, ni les interdictions de médicament qui ont pourtant fait leur preuve, ni les changements de critère d’évaluation (morts, cas, cas contact, etc.), ne reposent sur des fondements scientifiques et médicaux avérés.

Le phénomène s’observant concomitamment dans un grand nombre de pays développés, il fait à présent peu de doute qu’on peut y voir le déroulement coordonné d’un agenda politique qui dépasse même le pouvoir des dirigeants élus.

Pour le comprendre, il n’y a pas d’autre solution que d’inverser le rapport de cause à effet de la chaîne logique dont nous nous sommes instinctivement dotés.

Cette condition satisfaite, tout devient alors plus clair et surtout plus organisé:

Ce n’est pas la pandémie qui engendre les mesures mais ce sont les mesures qui engendrent une pandémie mise en scène pour leur donner une justification sanitaire apparente.

En retournant le lien causal, ce qui nous laissait perplexes jusque-là prend soudainement tout son sens. En effet, si l’objectif est de mettre à genoux le peuple et son économie tout en le terrorisant, pour exercer sur lui un contrôle social renforcé, afin de le préparer à ce qui arrive (transfert de pouvoirs à des entités supranationales, affaiblissement des nations et de la souveraineté, remise à plat complète des économies : le fameux « Great Reset »), alors on peut finalement admettre que les mesures en question sont assez pertinentes.

Ainsi, le Président et ses ministres ne sont pas des incompétents mais des laquais aux ordres.

C’est très différent.

Et force est de reconnaître qu’ils se débrouillent plutôt correctement dans leur mission, attendu que le narratif officiel est relativement bien accepté par la population, en dépit de quelques résistances çà et là.

Nous n’en ressortons pas plus rassurés mais au moins plus lucides et plus clairvoyants.