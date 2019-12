Dans l’épreuve, les Français subissent, gémissent et ne font rien…

Je dis « l’épreuve », car de très nombreux Français sont dans la gêne et, parfois, en raison de ces grèves qui désorganisent tout, dans de sérieux ennuis. Ces désordres d’inspiration politique, créés par des syndicats politisés, peuvent provoquer des drames. Des enfants ne retrouvent pas leurs parents ou, laissés à eux-mêmes, parce que leurs parents n’ont pas pu arriver à temps, commettent de graves bêtises. Tout le pays est affecté par la volonté de groupes d’individus qui, pour leurs intérêts personnels, corporatistes et politiques, portent préjudice à la majorité de la population.

Pourtant, tous ces braves gens condamnés à ne pouvoir ni circuler, ni travailler, restent dans leur coin. Ils protestent assurément, mais pour qu’on ne les entende pas. Les grévistes, CGT communiste en tête, et autres agitateurs et manifestants de toute origine, font ce qu’ils veulent en toute impunité. C’est ce qu’on appelle l’anarchie. Les gens de droite sont coupables de ne pas être de gauche. Il en est ainsi et c’est sans appel.

Ceci étant, ces désordres relèvent d’une sorte de guerre civile où les agresseurs, tous de gauche, font ce qu’ils souhaitent faire. Ils peuvent ainsi faire subir à leurs voisins des traitements qu’on n’infligerait pas aux bêtes. Les passagers des rares autobus en circulation sont littéralement écrasés, ce qui évidemment facilite les vols et les gestes sexuels déplacés dont la presse aime à rendre compte. Dans ces bousculades sans nom, on peut aussi être blessé.

S’agissant de la SNCF, la presse souligne que 11,2 % seulement des cheminots ont imposé leur grève générale. Curieuse démocratie syndicale – en réalité, dictature du prolétariat !

Il va sans dire que cette chienlit crée non seulement de sérieux soucis au plus grand nombre, surtout aux plus démunis, mais qu’elle nuit à une économie déjà affaiblie par des décennies de socialisme. Des commerces ont perdu 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière, notamment dans la restauration. Ça, c’est un résultat acquis !

Voilà donc un pays sans autorité, sans direction, sur lequel une minorité de politiciens a mis la main, trouvant le moyen de distribuer en 2017 759,5 milliards d’euros au « social », c’est-à-dire en grande partie à une clientèle de « bons électeurs ». Soit 56,4 % du PIB. Le championnat du monde avec, bien sûr, pour arriver à ce résultat, le championnat du monde correspondant, celui des impôts les plus lourds de la planète et les conséquences que l’on connaît pour le « peuple » : privation et ruine parfois. Eh bien, dans le désordre général, avec la grève quasi permanente, le « peuple » n’a qu’à se débrouiller et se taire.

Dans la vie quotidienne d’un pays normal, lorsqu’on vous cause un préjudice, on peut porter plainte et obtenir une indemnisation. Aujourd’hui, en France, on est en droit de se demander si ce ne sont pas les pouvoirs publics qui vont porter plainte contre les citoyens partisans de l’ordre, de l’honnêteté et de l’efficacité. Nul n’ignore que des agents des forces de l’ordre ont été mis en examen et sanctionnés pour avoir été, conformément à la loi et aux ordres reçus, sévères avec des casseurs, des voleurs et des pillards ! On en est arrivé là !

Le général De Gaulle a dit : « Les Français sont des veaux. » Il aurait dû être plus précis et dire : « Les braves gens en France sont des veaux, victimes consentantes de la haine, de la jalousie, de l’envie, de groupes d’individus qui détiennent le pouvoir politique et manipulent la presse. » Les braves gens n’ont aucun pouvoir. Ils doivent subir cette chienlit qui peut encore durer longtemps.

Croyant se distinguer, quelques beaux esprits disent que la situation générale de la France est satisfaisante et qu’il ne faut pas se plaindre. C’est pratiquer la méthode Coué, c’est-à-dire mentir à soi-même et aux autres. C’est une démarche qui n’est pas très honnête et, pour ma part, cette méthode-là, je me garderai bien de la pratiquer. Voyons tout simplement les choses telles qu’elles sont et elles ne sont pas bonnes – en espérant qu’elles s’amélioreront, mais on a affaire dans la France d’aujourd’hui à une mentalité particulière où les miracles se produisent rarement.