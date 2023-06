Destruction de la France par ceux qui nous gouvernent

Tous le savent : la France est en pleine désagrégation. Du fait de ceux qui nous gouvernent et de leurs complices.

C’est la fureur du « wokisme », ou la défense des minorités, au nom de prétendues injustices ethniques, sexuelles, de « genre », religieuses, de milieu social, etc., dont elles seraient victimes de nos jours, ou dontelles auraient été victimes dans le passé.

C’est – au nom de cette idéologie funeste – le déboulonnage de statues, ici et là, en France, de personnages historiques ou religieux. C’est le déplacement de la statue de saint Louis, à Bourbon Lancy (71) ; c’est le déplacement, dans une propriété privée, de la statue du pape Jean-Paul II, à Ploërmel (56) ; c’est l’obligation, à la suite de la décision du Conseil d’Etat, en dernière instance, du 7 avril dernier, de retirer la statue de saint Michel de l’emplacement public sur lequel elle se trouvait ; c’est encore l’ordre donné le 12 janvier dernier, par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, de déboulonner la statue de la Vierge à la Flotte-en-Ré, etc., etc.

Tout cela pour obéir à des requêtes d’association de « libre pensée », et au nom de la prétendue « laïcité » et en fait – disons-le ! – de « christianophobie » !

Le plus grave, dans ces atteintes flagrantes à nos traditions pluriséculaires, c’est que – à ma connaissance– les autorités catholiques semblent accepter des compromis et faire le dos

« rond » !

Ces déboulonnages de statues ne concernent pas que les statues religieuses. Rama Yade, ancienne secrétaire d’Etat sous Nicolas Sarlozy – installée depuis trois ans à Washington et devenue adepte du «wokisme » – déclarait, voici plusieurs mois dans un entretien à « L’Express » : « avoir vécu comme une mini-agression de devoir passer à Paris devant la figure de Colbert, ce grand ennemi de la liberté, dont la statue estdevant l’Assemblée nationale ».

De tels propos, de la part d’une ancienne secrétaire d’Etat, montre à quel point l’idéologie

« woke » gangrène les plus hautes sphères de notre société.

Nous ne saurions parler du « wokisme » sans citer le ministre de l’Education nationale – Pap Ndiaye – etla calamiteuse théorie du « genre » qui détruit complètement – voire pousse au suicide – nos adolescents !

L’école n’est plus ce sanctuaire qui s’occupait de transmettre les savoirs, mais est devenue le lieu où, avec les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé et de la Cour européenne des droits del’homme, les jeunes viennent désormais décider de leur orientation sexuelle, changer de sexe, recevoir des cours de personnes transsexuelles, LGBT, etc.

Ainsi les élèves peuvent choisir librement un « prénom d’usage » différent de leur prénom officiel, et dont l’administration et le corps enseignant devront tenir compte. Sauf pour les examens nationaux où l’état-civil est seul reconnu.

L’homosexualité a existé à toutes les époques. Et, s’il est vrai qu’il s’est agi de quelque chose de complètement tabou dans le passé, on est passé d’un extrême à l’autre.

De tout temps, il y a eu des filles qu’on considérait comme des « garçons manqués » ou des garçons quiétaient « efféminés ». Etait-ce une raison pour en faire – comme aujourd’hui – des

« transgenres » ?

Au moment de la puberté, il est dans l’ordre des choses que les adolescents cherchent plus ou moins àaffirmer leur identité sexuelle. Il n’appartient en aucun cas à l’Education nationale de les pousser à en changer de sexe !

D’autant plus que ces changements sont irréversibles et que certains « transgenres », mal dans leur nouveau sexe, finissent par se suicider.

A ces exemples de déconstruction je voudrais ajouter trois points :

L’appel d’Eric Piolle, le maire écolo-islamo-gaucho de Grenoble, qui souhaite supprimer les fêteschrétiennes de notre calendrier. Là encore, je n’ai guère entendu de protestations de la part de ceux qui nous gouvernent, à croire que la plupart d’entre eux sont des inconditionnels d’une laïcité partiale et christianophobe. Mais, qu’on ne s’y trompe pas : quand la France sera sous le régime de la charia – vers lequel nous allons tout droit – Eric Piolle devra se plier, non plus aux fêtes chrétiennes qu’il bannit –, mais aux fêtes musulmanes qui ponctueront l’année. Je tiens à dire que je suis scandalisé par la mauvaise foi dont fait preuve la Première ministre,Elisabeth Borne, pour diaboliser le Rassemblement national. En l’accusant de « pétainisme », elleoublie – et c’est grave ! – que « Pétain », c’était la collaboration avec Hitler et c’était la condamnation à mort des Juifs, des homosexuels, des parias et autres ! Comment une Première ministre peut-elle proférer un tel mensonge, dans l’indifférence quasi-totale de la masse des Français ? Je regrette la complaisance de notre ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a tendance à fermer les yeux devant les manifestations de l’extrême gauche – et notamment à ne rien faire contre les blacks-blocs – et interdit les manifestations de la droite et de l’extrême droite qui, dans la majorité des cas, ne s’accompagnent d’aucun débordement.

Pour finir, je me demande si le jour viendra enfin où quelqu’un aura le courage de mettre les pieds danscette fourmilière, dans laquelle nous vivons depuis des années. Nous assistons à la mise à mort de la France– de cette France que nous avaient léguée nos pères, après bien des sacrifices, et dans laquelle il faisait bon vivre.

Hélas ! mus davantage par l’attrait du pouvoir, par l’illusion des honneurs et l’appât du gain, ceux qui nous gouvernent abandonnent notre Patrie à toutes les idéologies mortifères mentionnées ci-dessus, et n’hésitent pas à proférer les mensonges les plus énormes…