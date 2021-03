Dissolution de GI: le règne de l’arbitraire

Génération Identitaire a donc été dissoute le 3 mars dernier par un décret pris conseil des ministres.

Je ne reviens pas sur la dimension de procès politique que j’évoquais dans le n°1282.

Mais il faut faire une mention spéciale de ce décret d’un arbitraire totalement délirant.

Il n’est même plus question de savoir si on apprécie ou non l’idéologie ou la communication de Génération Identitaire (pour ma part, je ne sais pas grand-chose de l’idéologie, mais j’apprécie beaucoup et le combat contre l’immigration et la communication remarquablement efficace), mais simplement d’un recul des règles de droit sans exemple dans les pays civilisés – et que les pays totalitaires sont les seuls à assumer.

Les considérants de ce décret sont aussi farfelus que scandaleux. Presque tous mériteraient une réponse spécifique, mais, faute de place, je me contenterais de quelques exemples:

« L’association présente ainsi l’immigration et l’islam comme des menaces que les Français doivent combattre et entretient délibérément un amalgame insidieux entre, d’une part, les musulmans ou les immigrés et, d’autre part, la “racaille”, les “assassins” ou les terroristes.»

Si présenter l’immigration ou l’islam comme des menaces est répréhensible, nous devons être assez nombreux à être «délinquants»!

Quant à l’amalgame, combien de fois faudra-t-il répondre à ce pseudo-argument? D’abord, pratiquer un amalgame n’est pas, que je sache, un délit – au pire un défaut d’analyse. Mais, surtout, ce n’est tout de même pas la faute de GI si pratiquement tous les terroristes qui sévissent en France sont islamistes, ni si l’islamisme s’y est implanté par l’immigration.

Le plus beau, en matière d’amalgame, se trouve dans le considérant suivant:

«Plusieurs membres se réclamant de cette association sont à l’origine d’agissements ou de tentatives d’agissements violents à l’encontre d’étrangers, plus spécifiquement musulmans [ …], qu’elle a notamment reçu des dons de la part de plusieurs individus de cette mouvance [l’ultra-droite], dont M. C, auteur des attentats de Christchurch (Nouvelle-Zélande); qu’un autre individu interpellé pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme a été trouvé en possession d’explosifs et d’armes ainsi que d’un tee-shirt au logo de l’association.»

Ce long paragraphe est totalement ubuesque. On ne reproche rien de tangible à GI, sauf d’être liée à des gens dont elle-même dit qu’elle ne leur est pas liée!

L’histoire du terroriste de Christchurch est absurde. Aucune association n’a jamais été jugée responsable des agissements de ses donateurs. Mais cela va constituer un précédent intéressant: si je comprends bien, il suffira désormais qu’un terroriste de l’État islamique porte un tee-shirt du RN pour justifier la fermeture administrative de ce dernier!

Accessoirement, un coup d’œil à la fiche wikipedia de Brenton Tarrant, le terroriste de Christchurch, permet de voir qu’il a agi en tant «qu’écofasciste» (ne me demandez pas ce que cela veut dire, mais cela ne ressemble pas vraiment à «l’ultra-droite» française), après avoir été successivement communiste, anarchiste, et libertarien.

Cela révèle une certaine instabilité, mais rien qui justifie le classement à «l’extrême-droite».

Va-t-on supprimer LFI ou le PCF pour leur proximité idéologique avec cet assassin?

Le reste du décret est à l’avenant. Ce qui en résulte, c’est que ce qui est réellement visé, c’est la criminalisation de toute critique de l’immigration. Ce n’est certes pas ainsi que M. Macron et les siens vont rétablir la paix civile!