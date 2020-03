Écologie et génétique

Le généticien bien connu, Robert Plomin, explique dans son livre « Blue print » que c’est l’ADN (l’acide désoxyribonucléique, molécule qui code l’information nécessaire à une cellule pour fonctionner), donc nos gènes, qui fait ce que nous sommes.

De son côté, l’écologie étudie les milieux où vivent et se reproduisent les êtres vivants, ainsi que les rapports de ces êtres avec le milieu.

Son constat est sans appel, comme le souligne également Monsieur Lambert dans le n° 1230 des « 4 Vérités » : l’homme s’est vraiment surpassé en matière de pollution. Le pire, c’est que l’on n’en est qu’au début, car les populations qui ne sont pas encore arrivées au niveau de bien-être des Occidentaux sont bien décidées à y parvenir coûte que coûte à quelques réticences près. Or ce sont de loin les plus nombreuses et les plus prolifiques.

Je n’adhère pas tout à fait à l’hypocrisie de ceux qui dénoncent les pollueurs car, comme tous mes concitoyens, j’ai conscience d’en faire partie, quelles que soient mes bonnes motivations pour qu’il en soit autrement.

Mais une question troublante m’interpelle : comment la nature a-t-elle pu produire après des millénaires de transformations un être aussi malfaisant et pourquoi ?

Elle s’est apparemment chargée d’éliminer les espèces trop nuisibles et continue à le faire, mais semble accorder à l’homme un régime de faveur qu’il ne mérite pas vraiment, au vu de son comportement.

Pire, l’être humain semble programmé par ses propres gènes pour se conduire comme il le fait ! Les autres êtres vivants vivent et meurent sans tout salir. Nous, nous avons le triste privilège de tout souiller. Peut-être notre punition n’est-elle que partie remise ? Ou, tout simplement, n’avons-nous pas encore compris ce que tous les autres êtres vivants savent en naissant : vivre sans empiéter outrageusement sur les autres – nos lointains cousins génétiques, ne l’oublions pas ?

À suivre ce raisonnement, nous sommes tous coupables d’un énorme abus de pouvoir essentiellement dû à notre programmation génétique, dont nous ne sommes pas vraiment responsables, qui nous pousse à vouloir toujours plus que ce qui nous est nécessaire.

Mais la nature nous a donné une ultime chance en nous dotant d’une intelligence qui devrait nous permettre de nous sortir de cette logique de malfaisance. À nous de nous en servir !