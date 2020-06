En complet désordre, la France s’enfonce dans la guerre civile

Entre 2014 et 2018, 97 policiers et gendarmes sont morts en service pour nous protéger. Leurs collègues ont encaissé au cours de la même période, 95 277 coups et blessures et plus de 750 se sont donné la mort ces dix dernières années. Ce bilan est effrayant, scandaleux et inacceptable.

La réserve où s’alimentent cette anarchie et ce banditisme, ce sont ces millions de « migrants » qui ont envahi la France et sont payés à ne rien faire par les pouvoirs publics issus de la gauche et aussi d’une droite de capitulation qui veut paraître parfois plus à gauche que la gauche. Devant cette anarchie meurtrière, cette droite agit comme une poule qui a trouvé un couteau.

Voilà 75 ans que, hormis de courtes périodes, la gouvernance française, intoxiquée par le marxisme, démolit notre pays. Nous sommes tous concernés, tous menacés.

Ainsi en est-on arrivé à se demander si le fait d’être blanc, chrétien et « aisé » n’est pas un facteur dangereux, en tout cas qui vous rend suspect. La survie exige maintenant que les honnêtes gens réagissent. Ils sont encore aujourd’hui les plus nombreux. Il est encore temps. Qu’ils agissent enfin pour repousser la barbarie !

C’est en France que des assassins, se réclamant de l’islam, ont égorgé un commandant de police et sa compagne, également fonctionnaire de police, sous les yeux de leur enfant de 3 ans. C’est en France, à Paris, qu’ont été égorgés 4 policiers de la Préfecture de police, le 3 octobre 2019 et qu’a été égorgé le père Hamel alors qu’il disait la messe dans son église de Saint-Étienne du Rouvray, en Normandie. C’est cela la « brutalité policière » ?

Oui, il est temps de se défendre. Une vaste manifestation, comme celle qui a eu lieu en faveur du général De Gaulle, le 30 mai 1968, où la foule déferla sur les Champs-Élysées. Là, les braves gens, honnêtes et désarmés, pourraient, pour commencer, s’exprimer : « Assurez notre sécurité ou partez ! »

Pour le moment, lorsqu’un policier ou un gendarme reçoit un pavé de 3 kg, dans le but de le tuer, il faudrait que l’un et l’autre s’adressent à l’auteur de l’agression et l’invitent à boire un verre dans un bistrot qui n’aurait pas encore été pillé, de manière à discuter gaiement et avec discernement de la philosophie qui peut expliquer un geste apparemment regrettable.

Il n’y a plus d’autorité, mais des autorités dont on peut se demander pendant combien de temps elles vont se moquer du monde. Bavardages que tout cela, direz-vous ? Eh bien, voici des précisions irréfutables qui ne sont pas des bavardages.

La France s’apprête à connaître une récession de 12 % du PIB, la plus violente depuis 1944 et la plus profonde du monde développé. Nous sommes actuellement victimes du choc le plus dévastateur depuis la grande dépression des années 1930.

Il faudra au moins une décennie pour résorber les pertes et les dommages créés par l’épidémie actuelle en termes de baisse de la croissance, de hausse du chômage et de surendettement. Ces chiffres ont été établis par Nicolas Baverez, le chroniqueur le plus sérieux et le plus crédible qui publie en ce domaine. On est libre, en attendant, de se poser la question de savoir qui va tenter de résoudre les problèmes envahissants que je viens d’évoquer.

À Dijon, capitale des ducs de Bourgogne, des bandes de Tchétchènes, renforcées de Caucasiens (principalement des Géorgiens, paraît-il), se sont battues contre des bandes de Maghrébins pour le contrôle de territoires de vente de drogue qui arrive en France par tonnes. « À Dijon, des communautés d’immigrées s’affrontent sauvagement à balles réelles, au milieu d’une anarchie, de flammes, de fumée et de destructions », écrit la presse du 17 juin.

Ces batailles rangées peuvent se reproduire en France partout et à tout instant et bien sûr d’abord dans les centaines de zones de non-droit abandonnées au banditisme, au crime et au pillage.

Oui, force est de répéter l’évidence : il faut réagir sans plus attendre, faire enfin respecter la loi et l’ordre et assurer aux honnêtes gens la vie tranquille qu’ils sont en droit de vivre.

Alors que nous célébrons le 18 juin et son appel à la grandeur d’une France indépendante et puissante, la réalité est là avec ses désordres, ses crimes, ses injustices et l’invasion dont notre pays est victime. Il faudrait un nouvel appel à la mobilisation pour chasser l’occupant venu de partout et neutraliser ceux qui l’ont fait venir et sont incapables de maîtriser le chaos dont nous sommes les victimes – nous, les braves gens, honnêtes, travailleurs et lucides.

Un mot pour terminer : ce qu’on apprend des manipulations auxquelles s’est livrée la gauche dans le procès Fillon autorise bien des doutes sur l’impartialité d’une justice, elle aussi atteinte par le virus politique. À qui faire confiance ?