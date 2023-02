Encore quelques questions sur le Covid

D

e la part de Monsieur Millière, une intéressante synthèse sur le sujet dans le n° 1378 de « 4 Vérités Hebdo », synthèse qui conclut sur la suggestion d’un livre à écrire sur tous « les tenants et aboutissants » de ce qui s’est passé.

Le ou les livres existent déjà, nombreux, et ils sont tout aussi précisément que richement documentés sur la réalité : les trois livres de l’excellent Professeur Perronne sont, en effet, très accessibles et néanmoins complets, toutes études imparables citées à l’appui.

Deux autres livres écrits par Monsieur Xavier Bazin, journaliste scientifique et écrivain, présentent un travail extrêmement approfondi : tout d’abord « Big Pharma démasqué », dans lequel il expose entre autres la grotesque farce quant aux interdits posés sur l’hydrochloroquine et l’ivermectine, le conseil funeste de demeurer tout d’abord sagement chez soi avec l’emploi de paracétamol (Doliprane) en cas de fièvre ou de douleur, ce qui a considérablement aggravé l’état des plus fragiles, avant de les conduire trop souvent vers une impossible réanimation.

Certes, un « Conseil Scientifique » aux membres sélectionnés, visiblement totalement asservi à l’objectif (celui de légitimer sans débat les mesures gouvernementales), a prêté main-forte à ces décisions !

Le second ouvrage « Antivax Toi-Même » est paru récemment : une traversée passant par la faillite du succès promis de cette injection rendue obligatoire, sinon suspension d’activité, de transport, de sorties, de voyages, se poursuivant par les enregistrements officiels et en toutes contrées, sauf exceptions, de catastrophes « vaccinales » graves et très sous-estimées par rapport à la réalité, mentionnant quelle peine ont les autorités de santé à admettre la vérité et leurs erreurs, évoquant le cas, et le problème, des armes biologiques, détaillant la défaillance critique dans l’innovation médicamenteuse et donc la double impérieuse nécessité du recyclage des molécules à breveter et de la généralisation du vaccin. Celui-ci était doublement « juteux », donc urgent, car clientèle mondiale et rappels à volonté.

Le livre mentionne aussi bien évidemment l’énorme pouvoir de pression, d’influence et de conviction de Big Pharma sur l’alpha et l’oméga de la filière grâce à de colossaux moyens financiers, sur lesquels nombreux sont ceux qui ferment les yeux très facilement, sans oublier l’appui et le concours dévoués et complaisants de la presse spécialisée et non moins celui des médias asservis à une doxa officielle — sinon « pain sec ».

Si l’on souhaite un voyage plus approfondi encore, il faut se plonger dans le volume (c’est le bon terme) de Monsieur Robert F. Kennedy : « Anthony Fauci – Bill Gates – Big Pharma », sous-titré (cela en dit long) : « Leur Guerre contre la Démocratie et la Santé publique ».

L’histoire en est exposée quasiment fait par fait, minute par minute, depuis 40 ans. Tout s’éclaire, si c’était encore nécessaire, sur ce que l’on nous impose présentement et sur ce que l’on risque de nous imposer plus encore à l’avenir à coups de pandémies qui n’ont rien de biologique (à moins que l’on répande du virus effectivement), mais tout à voir avec la grande finance qui entend mener le monde.

Nous sommes là au WEF, dit Forum de Davos. Si cette campagne d’injections, et d’injonctions via les panneaux autoroutiers, tente aujourd’hui encore de poursuivre laborieusement son œuvre en vantant le côté alléchant d’une vaccination simultanée contre la grippe, reconnaissons que le côté soumission, par masque, contraintes et amendes, assorti d’une manipulation soutenue des populations par la peur du risque de décès, annoncé tout d’abord comme vertigineux, puis honteusement faussé dans les chiffres, a, lui, merveilleusement fonctionné.

Hélas, beaucoup de « mougeons » et trop de « moutruches » ! Comment faire ? Deux suggestions entendues ici ou là : Désobéissance civique ou insurrection. La corruption étant si répandue, les chances de succès d’une action en justice sont en effet minimes. Il faut donc faire autre chose.

Les insupportables effets indésirables resteront, maintenant comme trop souvent par le passé, une simple erreur médicale. Il y aura donc dédommagements selon un rapport bénéfice/risque décrété parfaitement légal. À propos du Covid-19, les derniers chiffres de l’Ansm exposent un avantage qui est loin de tendre vers l’infini. C’est un euphémisme. Est-ce que le « communément légalement admis » peut encore tenir à cette hauteur ?

Aucune de nos dignes Assemblées, pourtant très au fait, supposées agir pour le bien du peuple, ne s’élève contre cette réalité. Mais sont-elles encore au service du peuple ?

Alain Hainaux