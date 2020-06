Face à l’individualisme : présence de Plotin

Version classique

Prenez soin de vous ! Combien de fois avons-nous entendu cette injonction ces derniers mois – et de la part d’individus qui ne nous sont rien ?

Cette injonction, que dis-je, cet ordre déguisé en recommandation bienveillante, résonne au sommet de l’hypocrisie de notre société matérialiste et individualiste pour qui, en réalité, seule compte la sauvegarde du nombril de chacun. Et c’est ce mensonge, l’égoïsme le plus criard masqué – c’est bien le cas de le dire ! – en altruisme mielleux qui est insupportable.

À l’opposé, s’élève du creuset antique la voix du philosophe Plotin, dont l’écho vient secouer notre époque clouée dans le matérialisme le plus pathétique, apportant l’unité à partir de l’intériorité. « Retourne en toi-même et vois. Ne cesse pas de sculpter ta propre statue. » Ce dont il faut prendre soin d’abord, c’est de notre âme, notre corps en étant l’incarnation dans cette vie.

En se retournant vers soi, en élaguant le superflu, on prend véritablement soin de soi parce qu’on se rapproche de l’Esprit.

Né en Égypte au début du IIIe siècle, au carrefour des civilisations, Plotin enseigna à Rome à partir de 246 une philosophie nouvelle et inédite qui inaugura la tradition dite aujourd’hui « néoplatonicienne ».

On a souvent interrogé sa métaphysique, dont les trois niveaux ontologiques, l’âme, l’Esprit et l’Un, ne sont pas sans rappeler la Trinité chrétienne – et Plotin n’a eu de cesse d’attaquer les gnostiques, une de ces sectes qui foisonnaient aux débuts du christianisme. Mais, surtout, il ouvrit les chemins de la pensée libre, tout en apportant son réconfort, son amitié, son aide à ses amis et disciples.