Ils lui ont arraché sa baguette de pain et il a pleuré…

Il s’agit, pensez-vous, d’un enfant. Eh bien, pas du tout : il s’agit d’un homme de 70 ans, à la retraite, que je connais bien, un homme modeste, qui a travaillé toute sa vie et qui est parfaitement honnête.

Il venait de faire ses courses. Il avait une baguette à la main, comme tous les Français. Il rentrait chez lui paisiblement et, soudain, trois « jeunes », originaires vous devinez d’où, se sont jetés sur lui et lui ont enlevé sa baguette. Ils avaient faim, ces jeunes ? Sans doute même pas. Ils voulaient agresser un vieil homme sans défense qui, choqué, s’est mis à pleurer. Il ne pouvait que pleurer.

Il m’a raconté cela : « Je n’ai jamais fait de mal à personne, m’a-t-il dit. J’ai gagné ma vie à la sueur de mon front. Je m’offre une baguette de pain. C’est moi qui l’ai gagnée. Pourquoi me l’a-t-on volée avec violence ? »

Cette affaire, très mineure direz-vous, est sans importance. En réalité, elle est très significative et très importante. Un Français, chez lui, en France, dans son quartier, à proximité de sa maison, se fait agresser et voler par de jeunes voyous, des immigrés. Ils savaient bien, ces voyous, que ce vieux monsieur n’avait aucun moyen de défense et que personne ne pouvait l’aider.

On me dit qu’il pourrait porter plainte. Mais, pour si peu, la police l’enverrait promener : « Pleurez, si vous voulez. »

Nous voici donc dans un pays, le nôtre, où tout peut vous arriver : le vol de votre baguette ou le coup de poignard musulman – radical dit-on. Nous sommes sans défense, abandonnés par des pouvoirs publics pléthoriques où la police, maltraitée, ne sait plus que faire, si bien que 59 policiers se sont suicidés en 2019.

Les agresseurs, souvent de très jeunes gens, garçons et filles parfois, les Roms notamment, bénéficient de l’impunité. L’idéologie tiers-mondiste interdit qu’on y touche. Les voyous le savent. Pratiquement, vous êtes abandonnés au désordre. Et, pourtant, vous payez sans arrêt par l’impôt, pour être protégé, pour être tout simplement en paix. Et voilà ce qui se passe. Demain même, vous pouvez être une nouvelle victime de cette chienlit.

Le parlement coûte aux contribuables 2 milliards d’impôts par an. Il vote les lois. Certaines sont bonnes et ne sont pas appliquées et la réalité est celle qu’a subie ce brave homme. Son désespoir est celui de la France, des plus pauvres, des plus démunis.

La liberté de pleurer va-t-elle devenir la seule qui nous soit garantie par le socialisme ou alors y aura-t-il enfin un sursaut qui mettra fin au chaos et à l’injustice ? Beaucoup le souhaitent, mais ne le disent pas. Pas encore.