Immigration et islamisation

Actuellement, parmi les sujets qui inquiètent la plupart des Français figurent l’immigration incontrôlée et son corollaire, une islamisation envahissante.

Pourtant, ces problèmes ne datent pas d’aujourd’hui.

Déjà, en 2013, Mohamed Sabaoui, jeune sociologue et socialiste de l’université catholique de Lille, d’origine algérienne, naturalisé français, mais aussi l’un des fondateurs du Comité de Sauvegarde des Musulmans de France à Roubaix, faisait cette déclaration, que Philippe Aziz publiait dans son livre « Le paradoxe de Roubaix » :

« Notre invasion pacifique au niveau européen n’est pas encore parvenue à son terme. Nous entendons agir dans tous les pays simultanément. Comme vous nous faites de plus en plus de place, il serait stupide de notre part de ne pas en profiter. Nous serons votre Cheval de Troie. Les Droits de l’homme dont vous vous réclamez, vous en êtes devenus les otages.

Ainsi, par exemple, si vous deviez vous adresser à moi en Algérie, ou en Arabie saoudite, comme je vous parle maintenant, vous seriez, dans le meilleur des cas, arrêtés sur-le-champ. Vous autres, Français, n’êtes pas en mesure d’imposer le respect à nos jeunes. Pourquoi respecteraient-ils un pays qui capitule devant eux ?

Lorsque nous aurons le pouvoir, vous ne verrez plus un seul de nos jeunes mettre le feu à une voiture ou braquer un magasin… Les Arabes savent que la punition inexorable que mérite, chez nous le voleur, c’est l’amputation d’une main. »

Mohamed Sabaoui précisait même : « Les lois de votre République ne sont pas conformes à celles du Coran et ne doivent pas être imposées aux musulmans, qui ne peuvent être gouvernés que par la Charia. Nous allons donc œuvrer pour prendre ce pouvoir qui nous est dû. »

Nous ne pouvons que constater que ces propos sont empreints de bon sens et reflètent, malheureusement, la réalité.

Et ce ne sont probablement pas nos dirigeants actuels qui risqueront de prendre les mesures nécessaires au redressement de la situation.