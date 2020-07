La barbarie à nos portes

Oui, la barbarie est à nos portes. Il suffit d’ouvrir son journal pour le constater. Les « 4 Vérités » ont publié à maintes reprises des informations à ce sujet. Ce que l’on dit moins, c’est que cette barbarie se manifeste et s’aggrave dans les pays civilisés parce qu’ils sont envahis par des migrants venus du tiers-monde.

Prenons le cas historique de l’esclavage. On nous dit dès l’école primaire qu’il a été aboli, notamment pour ce qui nous concerne en 1848 aux Antilles par Victor Schoelcher. En fait, c’est une légende pour ce qui est de la planète dans son ensemble.

Écoutons à ce sujet le professeur Vermeren, agrégé et docteur en histoire. « Le nombre d’esclaves à travers le monde, écrit-il, peut se chiffrer actuellement à 46 millions. On en trouve partout, en Afrique et surtout au Moyen-Orient. Capture et transport d’esclaves n’ont pas cessé depuis des millénaires. »

L’esclavage n’a été aboli en Mauritanie qu’en 1980 et à Marrakech, le marché aux esclaves s’est maintenu jusqu’en 1912. En réalité, en Mauritanie et au Sénégal, l’esclavage de case n’a pas disparu, si bien que certaines familles, nommées par exemple à Paris diplomates, apportent leurs esclaves avec leurs bagages.

Le « pays des droits de l’homme » s’en accommode discrètement. L’esclave est un bien meuble. Le supprimer ne pose théoriquement aucun problème, comme ne pose aucun problème la destruction d’un vieux fauteuil.

En Asie, aujourd’hui, et plus particulièrement dans les pays à régime communiste, la Chine et la Corée du Nord surtout, l’esclavage politique est toujours en vigueur. Les camps de concentration continuent à fonctionner avec leurs millions d’esclaves.

Plus près de chez nous, j’ai vu, de mes yeux, des jeunes filles astreintes à tisser jour et nuit des tapis en Iran et au Népal. Cela ressemblait beaucoup à l’esclavage.

En Europe même, l’esclavage se maintient sous de multiples formes qui, pratiquement, le plus souvent, échappent à la loi. Des groupes nigérians, chinois ou encore venus des Balkans récupèrent à leur arrivée des jeunes migrantes vite réduites en esclavage sexuel sous peine de mort en cas de tentative de fuite.

Mas la grande entreprise à esclaves dans le monde aujourd’hui, c’est le Moyen-Orient. C’est ce qu’on appelle la « traite arabe » qui, de tout temps, a fait convoyer vers les empires islamiques des esclaves en provenance du sud, de l’ouest et du nord. Le professeur Vermeren insiste sur l’actualité de ce chapitre.

En Afrique, au total, 3 grandes traites ont privé le continent, et pendant des millénaires, d’une partie de ses forces vives. La traite occidentale, vers les Amériques, a porté sur quelque 14 millions d’hommes et de femmes, vendus aux trafiquants par des chefs de tribu contre de l’alcool et des escopettes. Ainsi compte-t-on actuellement aux Amériques quelque 70 millions d’habitants noirs, descendants des esclaves, ce qui crée aux États-Unis les graves problèmes récurrents que l’on connaît.

La traite au profit des États islamiques d’Orient a porté, elle, sur 17 millions de personnes.

En France même, l’inquisition fiscale qui nous poursuit partout et en tout temps n’est-elle pas aussi une forme d’esclavage ? Certes, autrefois, les esclaves n’étaient pas payés mais, aujourd’hui, les contribuables paient pour se soumettre à cette forme moderne et officielle de l’esclavage !

Barbarie encore, lorsqu’un chauffeur de bus, un brave homme, a été roué de coups à Bayonne parce qu’il avait osé demander à de jeunes migrants de lui présenter leurs titres de transport – des migrants dont la presse parle peu, préférant décrire les fleurs et peluches disposées sur les lieux du crime. Combien d’autres qui, sans être assassinés, font l’objet d’agressions ? S’ils se défendent, ils peuvent être jugés comme coupables. C’est ce qu’on appelle en France la « présomption de culpabilité ».

Mais il y a pire encore : l’assassinat systématique de jeunes enfants à qui on refuse le droit de naître. 220 000 avortements sont ainsi pratiqués chaque année en France, l’assassinat étant remboursé par la Sécurité sociale. Ce massacre annuel résulte de lois présentées et votées par la gauche, mais aussi par la droite, dont certaines personnalités se sont distinguées en ce domaine. J’éviterai ici de citer des noms, mais il s’agit de personnalités de premier plan.

Voilà un aperçu de ce qui se passe dans le « pays des droits de l’homme » et c’est malheureusement une vieille histoire. C’est dans ce même pays qu’un enfant est mort de mauvais traitements, qu’il a été pratiquement torturé à mort parce qu’il était né fils de roi. Un peuple qui s’est livré à une telle ignominie est impardonnable.

Devant ces réalités, les formules politiciennes dont on nous rebat les oreilles sont dérisoires. Elle cache « l’esprit de lâcheté », comme vient de l’écrire « Le Figaro ». Cet esprit qui caractérise trop souvent la gouvernance française.

Pendant combien de temps encore allons-nous subir cette barbarie ?