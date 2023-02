La déchéance morale mène l’Occident à la perdition

Des accidents tels que celui dont Pierre Palmade est responsable se produisent chaque année sur les routes de France.

Des conducteurs en état d’ivresse ou ayant absorbé des substances toxiques sont arrêtés et contrôlés, et certains provoquent eux aussi des accidents.

Ce qui est arrivé aux passagers de la voiture que Pierre Palmade a percutée est absolument atroce, et, hélas, il y a des atrocités comme celle-là par dizaine tous les ans en France.

On parle beaucoup plus de cet accident parce que Pierre Palmade est connu.

Il n’empêche.

Des gens ont parlé avec compassion de Pierre Palmade, et je vois là un symptôme de déchéance morale.

Pierre Palmade, comme les individus en perdition dans son genre, n’a aucune excuse.

Consommer trop d’alcool et prendre le volant est un acte criminel qui n’est pas puni avec suffisamment de sévérité.

Absorber des substances toxiques, cocaïne, héroïne, et je ne sais quoi encore, et prendre le volant, est aussi un acte criminel qui n’est, lui non plus, pas puni avec assez de sévérité.

Quand une personne qui a consommé trop d’alcool ou absorbé des substances toxiques et a pris le volant provoque un accident, blesse ou tue, le crime devient bien plus grave et ne peut être défini à mes yeux comme un crime involontaire : c’est volontairement que la personne a consommé trop d’alcool ou absorbé des substances toxiques.

Et ce qui suit est à même de découler.

Si des personnes accompagnent la personne en question et laissent la personne en question prendre le volant, cela en fait des complices de crime. Ce doit être dit.

Dans le cas de Pierre Palmade, il y a deux complices du crime.

Je dois ajouter que Pierre Palmade n’est pas le seul être totalement dépravé au sein de la société française. Mais c’est un être dépravé.

Qu’il soit homosexuel est une chose, qu’il soit consommateur fréquent de cocaïne est une autre chose, qu’il semble pratiquer souvent le « chemsex », une activité dont j’ignorais tout jusque-là (et dont j’entends me tenir très éloigné) et le fasse en compagnie de prostitués masculins est encore une tout autre chose.

Et certaines pratiques, par liens de cause à effet, peuvent conduire à des accidents et à des atrocités.

Que des gens qui connaissaient Pierre Palmade n’aient pas strictement tout fait pour l’inciter à cesser est lamentable.

Que Pierre Palmade ait pu décrire sa dépravation dans un livre et venir en parler à la télévision est bien plus que lamentable.

Que des gens aillent voir ses spectacles, et financent ainsi ses activités sordides est aussi bien plus que lamentable.

Pierre Palmade dit avoir honte. C’est bien plus tôt qu’il aurait dû avoir honte. Il se sent coupable. C’est bien plus tôt qu’il aurait dû se sentir coupable. Quand on est un personnage public, on doit être plus exemplaire qu’une personne anonyme. Pierre Palmade est l’inverse absolu de l’exemplarité. Sa carrière est finie. La prison est proche.

Le crime perpétré par Pierre Palmade a fait que des pratiquants du « chemsex » ont pu venir décrire leurs activités à la télévision.

L’un d’eux, un membre du conseil municipal de Paris, a expliqué que son mari, car le monsieur était marié avec un monsieur (bien plus jeune que lui), était mort d’une overdose lors d’une séance de « chemsex ».

J’ai connu une époque où l’homosexualité se pratiquait très discrètement, où le mariage était entre un homme et une femme, pour fonder une famille, et où le « chemsex » n’existait pas.

Je ne suis pas du tout certain que la société française avance vers le progrès.

J’ai plutôt très nettement l’impression contraire, et je ne peux m’empêcher de penser que la déchéance morale ronge la société française et la mène vers la perdition.

La France n’est pas le seul pays concerné, je sais, hélas. Les autres pays d’Europe occidentale glissent vers les mêmes égouts que la société française.

Aux États-Unis, sous l’administration Biden, un homme incompétent a pu être nommé ministre parce qu’il était homosexuel et marié à un autre homme, et que c’était un atout pour sa carrière politique ; un transsexuel a pu être nommé vice-ministre de la santé, faire la promotion de la transsexualité, et même être élevé au rang d’amiral dans la Navy, simplement parce qu’il était transsexuel. Effroyable époque.