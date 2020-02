La farce du « nouveau monde »

Rien ne va plus pour « Jupiter » et sa majorité ! On nous avait pourtant présenté l’élection du jeune homme comme l’arrivée du Messie qui allait réformer la société française, réconcilier les Français et sauver la planète.

Las, il faut en rabattre !

Les résultats sont des plus modestes, malgré l’extraordinaire complaisance médiatique.

Prenons l’exemple du chômage. Toute la presse bien-pensante nous annonce une baisse « historique » en 2019. Si l’on regarde les chiffres eux-mêmes, on constate qu’on est bien loin du plein-emploi qu’annonçait Bruno Le Maire : nous sommes passés officiellement de 8,8 % à 8,1 % de la population active. On peut certes s’en réjouir, mais de là à entonner des airs de triomphe, il y a un abîme !

Mais, surtout, si l’on creuse un peu, on tombe sur un concept étrange que les économistes appellent « halo du chômage » (c’est-à-dire les personnes qui souhaiteraient travailler, mais sont classées comme inactives car elles ne sont pas disponibles pour travailler immédiatement ou parce qu’elles sont découragées dans leur recherche d’emploi). Or, le halo du chômage n’a jamais été aussi élevé depuis 2003. Autrement dit, les bonnes nouvelles n’ont pas grand-chose à voir avec une nette reprise de l’activité économique.

De la même façon, je suis éberlué de lire partout qu’Emmanuel Macron est ultra-libéral quand il a réussi le tour de force de lever encore plus d’impôts que François Hollande et d’endetter encore davantage la France.

M. Macron reste ce qu’il est depuis le début de sa carrière politique : un social-démocrate. Ce n’est pas ce qui nous sortira de l’ornière.

Quant aux promesses de « nouveau monde », on voit ce qu’il en advint.

Jamais depuis 1981 nous n’avons connu une telle avalanche de lois liberticides. La France est désormais avec la Chine de Xi Jinping et la Turquie d’Erdogan l’un des pays du monde où la liberté de parole sur internet est la plus réduite.

Mais le plus fascinant est de contempler le personnel politique parvenu aux « affaires » (dans les deux sens du terme : à la fois, ayant accédé aux responsabilités et entretenant la gazette médiatico-judiciaire !) à la faveur de l’élection de 2017.

Avec le départ de Jean-Paul Delevoye, M. Macron a battu un record : 16 ministres ont quitté son gouvernement. Et nous devrions encore atteindre des sommets avec les municipales, même si Édouard Philippe, prudent, a préféré abandonner la règle selon laquelle un ministre battu devrait quitter son ministère !

L’abandon de Benjamin Griveaux montre que l’ancien monde des « affaires » n’est pas tout à fait mort. L’ex-prodige de la Macronie, qui ne manquait jamais une occasion de nous chanter les louanges de sa vie familiale, a quitté une campagne qui peinait à démarrer après la publication de vidéos à caractère sexuel.

Le vice des Tartuffe est un sujet de comédie bien connu. Mais la comédie ne s’arrête pas là.

D’abord, nous avons eu droit au chœur de la démocratie outragée, comme si M. Griveaux était simplement une victime, comme si on l’avait forcé à être candidat à la mairie de Paris, ou à avoir une aventure adultérine.

Certes, ce souci de transparence totalitaire n’est pas très rassurant, mais M. Griveaux n’en était-il pas un promoteur zélé ?

Épilogue (provisoire) : Benjamin Griveaux sera remplacé par Agnès Buzyn, qui abandonne donc son poste en pleine crise du coronavirus (qui, de toute évidence, montre que la mondialisation heureuse que nous chante Emmanuel Macron peut être singulièrement dangereuse !).

Décidément, ce nouveau monde est une farce et, si la France et les Français n’en étaient point les dindons, nous en ririons à gorge déployée.