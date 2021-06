La France est surendettée et en voie d’appauvrissement

Ce qui est déjà très visible va le devenir davantage encore dans la décennie qui vient.

Le continent africain comptera plus de 5 milliards d’habitants en 2100, dont la quasi-totalité ne pense qu’à émigrer.

Où? À Cuba? Non.

En Albanie? Non. En France.

Ce sera une invasion renforcée aux conséquences entièrement négatives et dans tous les domaines.

Comment va-t-on y faire face?

En France, la gouvernance se fait en réalité complice de l’invasion et des crimes et délits qu’elle implique inexorablement.

La France deviendra finalement un Liban, noir et islamisé.

On y trouvera de tout, des Africains en majorité, des Chinois, des Cubains aussi, qui ont connu la faim sous le régime de Fidel Castro que Mme Mitterrand recevait chez elle à Paris, rue de Bièvre – elle en était honorée, émue et admirative …

On peut écrire autant de livres et d’articles que l’on veut. La réalité est là et elle est désormais désastreuse en France.

Chaque jour, un agent des forces de l’ordre est agressé – le dernier en date est un officier de police de La Chapelle-sur-Erdre dans la banlieue de Nantes.

Son agresseur s’appelle Ndiaga Ndieye, venu d’Afrique pour commettre en France vols à main armée et assassinats, sur les conseils d’Allah le miséricordieux.

Il a été arrêté, jugé, incarcéré et libéré – et il a recommencé.

À cette situation, caractérisée par les crimes que les migrants commettent, s’ajoute la situation économique et sociale qui, elle aussi, est mauvaise.

Sous la conduite du socialisme marxiste et de type soviétique, la France, pays riche et équilibré autrefois, est devenue un pays pauvre qui gère sa pauvreté dans l’anarchie et l’impuissance. Les salariés sont très nombreux au SMIC (1500 euros par mois).

Pour couvrir les dépenses de logement, d’alimentation et les besoins quotidiens, c’est difficile pour beaucoup.

Alors, ces faibles revenus sont rattrapés par des allocations sorties d’un budget de 750 milliards d’euros, y compris le salaire des nombreux fonctionnaires chargés de dispenser cette aide – lorsqu’ils ne sont pas en grève ou absents.

Tout cela est d’une grande complexité.

Beaucoup ne peuvent pas la surmonter, surtout les personnes âgées.

Elles vivent dans la gêne et dans la crainte.

Il leur arrive d’avoir faim.

Mais, bien sûr, elles cachent les difficultés qu’elles rencontrent.

Les retraites sont aussi, bien sûr, très basses (1 393 euros nets par mois en moyenne – donc il en est qui ont moins encore).

L’État, afin d’éviter une ruine complète, distribue des aides à tour de bras avec l’argent qu’il n’a pas.

Il est surendetté, la pandémie actuelle contribuant fortement à créer le trou qui n’est plus un trou mais un gouffre.

Le déficit budgétaire de la France sera ainsi cette année de 226 milliards d’euros. Cette aggravation de plus de 20% de l’estimation du déficit pour 2021 est la conséquence de « mesures de soutien que nous continuons à prendre pour accompagner au mieux la reprise ». C’est joliment dit par un ministre «responsable».

Les associations, très nombreuses aussi – on en compte 1,3 million –, émargent aux budgets publics. On dit qu’elles sont subventionnées. Les particuliers, eux (notamment les migrants), reçoivent des allocations.

Si vous décidez de créer une association, il faut le faire avec un bon esprit.

Par exemple une association pour étudier Mitterrand et l’esprit de famille, ou encore pour la recherche des préférences culinaires en pâtisserie de Jossip Vissarionovitch Djougatchvili, élève modèle d’un séminaire orthodoxe, plus connu sous le nom de Staline ! Vous aurez alors une bonne chance de recevoir régulièrement une subvention, ce qui vous permettra de suivre l’évolution de la gouvernance française.

Pour ma part, je pense à créer une association pour étude de la vitesse (sûrement supérieure au mur du son) atteinte par François Hollande, président de la république, lorsqu’il chevauchait rue du Cirque une pétrolette de la police.

Le mieux et le plus simple, c’est encore de rester caché dans son coin, une fois taxes et impôts payés, en priant les dieux qu’à ces taxes et impôts que vous venez de payer, il ne s’en ajoutera pas d’autres dans les 15 jours.

Il faut payer les millions de migrants qui, bien sûr, ne vivent pour beaucoup que d’allocations, en attendant que la famille restée sous le soleil du Sahel, où la terre est si basse, vienne rejoindre les parents et amis déjà en France, où il n’est nul besoin de se baisser pour se nourrir – il suffit de tendre la main.