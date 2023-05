M. Lacourt (n° 1394) s’inquiète : selon lui, la loi de 1905 n’aurait jamais été aussi attaquée qu’aujourd’hui. Mais c’est faire peu de cas du fait que, lors de l’application de ladite loi, il y eut des morts (ce qui est tout de même un peu plus violent que quelques critiques contre une décision du Conseil d’État).

Plus profondément, cette espèce de canonisation de la loi de 1905 oublie à la fois le contexte (l’intention du législateur) et le fait que bien des choses ont été modifiées dans cette loi. Je rappelle que la loi originelle prévoyait que les diocèses soient administrés non par leurs évêques, mais par des associations (où les anticléricaux militants avaient le même droit de vote que les catholiques). Ce n’est que dans les années 1920 que la IIIe République a sagement mis fin à cette obligation provocatrice. Bien d’autres éléments ont été modifiés (la dernière modification de la loi « de 1905 » date de 2021 !).

Quel est l’intérêt de cet attachement fétichiste à une loi de circonstance ?

Le seul que je puisse y voir concerne le refus de financer l’islam sur fonds publics. Or, chacun sait comment cela fonctionne en pratique : il suffit de dire que l’on finance un centre culturel et il devient légal de financer une mosquée.

Par ailleurs, contrairement à M. Lacourt, je crois qu’il serait plus facile d’intégrer les musulmans à la nation française en assumant, selon le vieil adage que, « si la république est laïque, la France est chrétienne ». Je ne crois pas du tout qu’il soit possible de les intégrer à une culture que nous refusons d’assumer, ni de leur demander de lâcher l’islam pour le vide. En quoi l’extrémisme laïciste est, une deuxième fois, vecteur de guerre civile !

Pierre Baudouin