L’assassinat du P. Olivier Maire témoigne de l’incurie totale de l’État et d’un abus de charité.

Ce prêtre, connu pour sa bonté, a été assassiné par un migrant africain venu du Rwanda, délinquant, voleur, pyromane, mentalement dérangé.

En situation irrégulière depuis 8 ans, expulsable et jamais expulsé. Qui dit mieux ?

Il a bénéficié de la charité des prêtres de la cathédrale de Nantes qui ont été jusqu’à lui confier les clés de la cathédrale, de lui faire toute confiance et même de le joindre à un groupe de fidèles qui s’est rendu à Rome pour saluer le Saint-Père.

À ce niveau-là, ce n’est plus de la charité, mais de l’aveuglement qui confine à la complicité et au suicide.

La responsabilité des prêtres de Nantes impliqués dans cette tragique affaire est très réelle et pour le moins regrettable. Dans cette affaire, tout ce qu’il fallait ne pas faire a été fait.

Après l’assassinat du P. Hamel dans son église de Normandie par des musulmans immigrés, celui du P. Olivier par un noir migrant et délinquant, on n’a plus qu’à attendre le prochain assassinat pour lequel les pouvoirs publics déclareront leurs regrets.

La France livrée depuis longtemps à l’idéologie socialiste n’a plus d’autorité.

C’est l’anarchie qui est au pouvoir. Il n’y a plus de pilote dans l’avion.

L’atterrissage ne peut être que dramatique.

Aucun espoir ne peut être autorisé, puisque, dans cette anarchie, on trouve les partis et les politiciens qui les animent, attachés à leurs privilèges et qui, eux, se trouvent très bien dans le désordre et l’incurie dont ils sont responsables et coupables.

Le peuple, dit souverain, n’a qu’à subir et se taire. La liberté d’expression d’ailleurs n’est garantie qu’à ceux qui s’expriment à gauche et qui se gardent de rien dire de la réalité quotidienne.

Et la réalité, c’est ce contribuable qui paie des droits de succession pour la même affaire depuis 6 ans ; je connais aussi un autre contribuable poursuivi par le fisc depuis 8 ans ; avec maintenant, par-dessus le marché, la fin du droit de propriété, l’administration fiscale se servant désormais directement sur votre compte bancaire.

Je peux, hélas, vous assurer que ce n’est pas demain que cette évolution va s’arrêter.

L’idéologie de gauche continuera à faire son œuvre : tourmenter et ruiner le citoyen, recevoir toute la délinquance du monde, et vous menacer si vous dites publiquement la vérité.

Comment trouver la sécurité, la tranquillité, la simplicité ? L’idéologie socialiste s’y oppose. Ne serait-il pas temps de réagir et de nous débarrasser de ceux qui nous causent tant de préjudices ?