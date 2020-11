Le confinement général n’est ni juste, ni nécessaire!

Parodiant Lao-Tseu, on peut dire que, quand une décision politique est juste, elle est appliquée.

À peine instauré, le nouveau confinement voit ses règles sérieusement contestées. Parce qu’elles sont largement injustes …

L’urgence de la situation sanitaire ne fait pas de doute. On est près du burn-out dans les hôpitaux publics, parce que l’administration n’a rien fait pour anticiper. Les personnels vont devoir se mobiliser «H24».

La courbe des nouveaux cas constatés, des hospitalisations et des mises en réanimation affole le gouvernement. Mais fallait-il, pour autant, fermer uniformément tous les commerces et lieux culturels de proximité? Bien sûr que non!

Sauf erreur, on ne dispose d’aucune étude indiquant avec précision dans quels lieux la Covid-19 se propage à l’origine.

On cite les bars, les stades, les universités, les cantines scolaires, les réunions familiales, les réceptions dans des endroits privatisés …

Mais le bon sens permet d’affirmer que, lorsque le virus circule, il frappe à tout moment des personnes qui ont, fût-ce un instant, baissé la garde et cessé de respecter les mesures barrières de distanciation sociale.

Car, si le virus peut être mortel, il est possible de s’en prémunir individuellement en limitant strictement ses fréquentations et appliquant les bons conseils.

Tous les centres qui sont les points de départs des clusters identifiés à ce jour font apparaître des réunions de plusieurs personnes, sans protection.

Un gouvernement, en charge de la sécurité et de l’ordre public, patron d’un système de Santé public, devait agir: en faisant la chasse aux contrevenants, mais pas en punissant les bons élèves!

Tous les commerçants qui, depuis le mois d’avril se sont organisés pour devenir des modèles de sécurité sanitaire – coiffeurs, libraires, restaurants, agents immobiliers, etc. – n’auraient pas dû être fermés par décision administrative – sauf manquement avéré aux règles édictées, bien sûr!

Pour une fois, le gouvernement a voulu faire simple. Mais il aurait été plus simple, et plus juste, d’instaurer des sanctions sévères pour les contrevenants, et de laisser tranquilles les commerçants de proximité, y compris ceux qualifiés de manière insultante de «non-essentiels» … Les bons élèves payent pour les mauvais.

Les systèmes collectifs d’inspiration socialiste dans leur administration se soucient peu de la justice.

L’arbitraire est leur quotidien. Ils sont toujours tentés d’abuser de leurs pouvoirs. Leurs responsables se concertent, mais entre eux, leurs cénacles ne comprennent que des hommes de l’État, vivant d’argent public!

Du coup, leur appel à la solidarité et à la mobilisation de tous ne peut être entendu.

Même les aides exceptionnelles promises – qui seront bienvenues – sont ressenties comme des outrages.

Le chaudron politique commence à bouillir! On parle déjà de reculer les élections régionales et départementales. Pour­quoi pas les cumuler avec les présidentielles d’avril 2022!?

On pense à cette citation de Louis-Antoine de Saint-Just: «Un peuple n’a qu’un ennemi dangereux, c’est son gouvernement.»