Le Conseil d’État contre la statue de saint Michel

Madame la Présidente,

Votre institution, le prestigieux Conseil d’État, dont vous êtes la Présidente, vient de donner l’ordre de « déboulonner » la statue de l’Archange saint Michel qui est érigée aux Sables d’Olonne.

Je note que cette décision est intervenue le Vendredi Saint.

J’ose espérer qu’il ne s’agit que d’une coïncidence tout à fait fortuite.

Je n’ignore pas que, selon l’article 28 de la loi de 1905 de la séparation de l’Église et de l’État, on ne peut pas ériger des monuments à caractère religieux sur l’espace public, mais je souhaiterais vous faire part de quelques réflexions que cette décision du Conseil d’État m’a amenées à l’esprit :

– Tout d’abord, la France est de culture judéo-chrétienne depuis près de deux millénaires. Cette culture se manifeste le plus souvent par des signes religieux et notre patrimoine national dénombre des milliers d’édifices et de monuments représentatifs de cette culture. Vouloir éradiquer ce patrimoine de nos paysages ne me semble pas particulièrement approprié.

– Ensuite, je parlerai de l’art. Un artiste, en son temps, a voulu « faire du beau » ! Pourquoi, alors saboter ce qui constitue le patrimoine artistique de notre France ?

– Et encore, chacun sait que l’Archange saint Michel est le saint patron des parachutistes. Les empêcher de vénérer en Vendée leur protecteur me semble faire injure à ces soldats qui sont prêts à sacrifier leur vie pour les intérêts supérieurs de la France. Le Conseil d’État s’attaque, ainsi, aux traditions françaises parmi les plus sensibles.

Je conviens qu’ils pourront toujours se consoler en allant au Mont Saint-Michel qui, lui, ne risque pas d’être détruit, car construit avant 1905. J’ajoute qu’il en est heureusement de même pour des joyaux tels que Notre Dame de Paris ou la Cathédrale de Chartres !

Enfin, je note que 94 % des habitants des Sables d’Olonne s’étaient exprimés en faveur du maintien de leur statue. Et je constate qu’une institution de personnes non élues, la vôtre, prend le contre-pied de la volonté populaire. N’y aurait-il pas un petit problème de démocratie ?

Madame la Présidente, vous voyez mon inquiétude en constatant le sort que le Conseil d’État vient de réserver à cette statue de l’Archange saint Michel. J’y vois une atteinte à la culture française, à l’art français, et aux traditions françaises.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’expression de ma considération distinguée.