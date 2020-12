Le mariage civil a cessé d’exister!

Quand on dénonce le déclin de la France (résultat de politiques désastreuses mises en place depuis 50 ans), les médias bien-pensants nous tombent dessus en pourfendant le «déclinisme».

Pourtant, je serais curieux de savoir comment on peut juger d’un œil impavide les surréalistes débats actuels sur la polygamie, au sein même de la brillante majorité macroniste.

Si vous n’avez pas suivi (vous seriez tout excusés, cela a tout du faux débat destiné à distraire le public pour mieux le priver de ses libertés et amplifier le tsunami migratoire), voici un petit résumé du feuilleton.

Le 19 novembre, le député LREM Aurélien Taché, ardent militant du communautarisme islamique, déclarait:

«Le législateur n’a pas à con­fondre le droit et la morale. La polygamie est une difficulté. Le mode de couple qui est le choix des gens n’a pas à être dirigé par la loi.»

Très vite, le tollé enfla. Éric Ciotti, député LR, déclarait: «À ce stade ce n’est plus de la soumission, c’est du militantisme islamiste. » Même la girouette LREM Aurore Bergé appela son collègue à la démission.

Quelques jours plus tard, la sémillante Marlène Schiappa, ministre en charge de la Citoyenneté, déclarait: «L’objectif n’est pas d’interdire l’infidélité, ni même le polyamour. Il s’agit vraiment de la polygamie. Le mariage ouvre un certain nombre de droits et nous voulons ainsi protéger les personnes qui s’engagent dans le mariage.»

On voit à quel point la confusion a envahi les esprits. La rapide destruction du mariage civil depuis 1975 et sa transformation en CDD (avec le divorce par consentement mutuel, avec le Pacs, puis avec la loi Taubira, en attendant les prochaines «évolutions sociétales»!) rend incohérents les discours politiques.

Sans parler de l’incessante propagande en faveur de l’adultère et de la pornographie.

Dans une société organisée, l’État s’intéresse au mariage parce que c’est dans le mariage que s’organise la filiation et donc l’avenir de la nation. Mais, puisque l’État a cessé de protéger le mariage et de s’intéresser à l’avenir de la nation (l’électoralisme à courte vue ayant fait des ravages), il existe deux évolutions possibles.

Soit le flicage des citoyens «sous la couette» comme dirait M. Taché.

Soit l’indifférence à toutes les relations humaines, toutes jugées également légitimes.

La réalité, c’est que le mariage civil a cessé d’exister. La loi sur l’adoption votée à l’Assemblée aggrave encore cette réalité, puisque le mariage n’a plus aucun intérêt en matière de filiation.

Chacun voit bien qu’il est absolument impossible de protéger les droits des femmes ou les droits des enfants dans cette vision post-moderne des rapports humains. Il est donc temps d’en finir avec les politiciens post-modernes pour défendre la dignité des êtres humains !