Le Pape François est étonnant à plus d’un titre. Il est favorable aux migrants. Il le dit, il le proclame, la charité l’exige. Soit. Mais de quels migrants s’agit-il ? S’il s’agit des chrétiens d’Orient, comme ceux qui ont en parti peuplé le Liban, la Syrie et l’Irak, oui ! Mais il semble que le Pape ne fasse pas la distinction entre ces chrétiens et les extrémistes musulmans dont la religion commande d’éliminer lesdits chrétiens qui ne sont que des « mécréants ».

Le Pape, bien sûr, ne l’ignore pas, mais il paraît penser que la charité est au-dessus de cela. La charité pour tous, sans limite. Non, Saint-Père, à ce niveau, la charité devient de la complicité. Nombreux sont les prêtres et les fidèles catholiques qui ont été assassinés comme le demande l’islam. Et tous les jours, à chaque instant, quelque part dans le monde, un chrétien est exposé à recevoir un coup de couteau meurtrier. Est-ce cela la civilisation que le christianisme a mis tant de siècles à bâtir ? Ces chrétiens, il faut les protéger et ne pas les abandonner aux assassins islamistes.

On est surpris aussi par la nouvelle pandémie de dénonciation sexuelle. Tout le monde viole tout le monde et tout le monde dénonce tout le monde. L’Église catholique de France ayant découvert que certains prêtres avaient abusé sexuellement d’enfants a déclenché une enquête confiée un éminent fonctionnaire, M. Sauvé, ancien vice-président du conseil d’État, entouré d’autres enquêteurs.

Ces éminentes personnalités sont arrivées au chiffre de 330 000 victimes de prêtres pédophiles depuis 1950, c’est-à-dire depuis 70 ans. Comment a-t-on pu arriver à ce chiffre ? On n’en sait rien. Toujours est-il que, dans le rapport, on trouve aussi des chiffres beaucoup plus faibles et beaucoup plus solides : selon les méthodes de compilation des données utilisées, entre 4 832 et 27 808 jeunes auraient été abusés par des clercs entre 1950 et 2020. Autrement dit, la commission Sauvé a établi une totale confusion sur le nombre de jeunes abusés et de prêtres coupables. On n’y comprend plus rien.

Il y a aussi le cas de Mgr Aupetit, archevêque de Paris. Cet homme remarquable, ancien médecin, aurait eu des relations équivoques avec « une dame » anonyme. Aussitôt, publications et commentaires. Devant ces accusations et suppositions, l’archevêque a rapidement remis sa démission au Pape et, de façon étonnante, ce dernier l’accepta tout aussi rapidement. Voilà l’archevêque de Paris, personnalité respectée, réduit à l’état de vicaire. On espère que son successeur ne sera pas accusé la semaine prochaine par « une dame » se confiant aux journaux.

La vérité est que l’Église a ouvert la boîte de Pandore, dans un domaine très sensible où les preuves n’existent quasiment pas. Donc tout est possible, y compris le pire qui peut briser une vie.

Ce n’est pas tout. Sur ces bases incertaines, l’Église a jugé bon d’annoncer qu’elle indemniserait financièrement les victimes. Elle a créé un engrenage et y a mis la main.

Combien y a-t-il des victimes à indemniser ? 330 000 ? 20 000 ? Sur quelles bases ? Sur quelles preuves ? Ainsi pourrait-on entendre : M. le Curé, il y a 70 ans, j’ai été abusé par un prêtre. Donnez-moi 5 000 € pour commencer.

Cet engrenage sera sans fin, sans frein. Il coûtera des milliards à l’Église et va créer un climat détestable. Le plus sage dans toute cette affaire aurait été le silence et la discrétion. Mais non, l’Église de France s’est embarquée dans un mea culpa public qui jette déjà trouble et confusion.

On aboutit ainsi un constat désolant : l’Église et son clergé sont maintenant synonymes de sexe et d’argent. Situation qu’il aurait fallu éviter en priorité. Combien d’années faudra-t-il pour revenir à la sagesse, comme le demandent les prêtres de nos paroisses ?

Toujours est-il que les Églises italienne et espagnole se sont bien gardées de pratiquer pareille politique. En France, on dit que 3 % du clergé serait coupable. C’est-à-dire combien de prêtres ? 3 % en 1950 ou en 2020 ? Franchement, en cette regrettable affaire, notre Église, à nous Français, aurait mieux fait de ne rien dire. Sans doute aurait-il fallu agir, mais discrètement.