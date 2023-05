L’effondrement de l’Éducation nationale

Voici l’extrait d’une copie de philosophie au baccalauréat 2022, série générale, parmi des dizaines de semblables (l’orthographe a été respectée) :

« L’etat ne devait pas decider car l’etat ne conait pas le passer de chacun, elle ne c’est pourquoi cela et arrive. L’etat ne conais rien de cet perssone sont but peut etre dans le but de faire une bonne action. Ou simplement d’aider ca famille. Si les gent sont bien eduquer et bienveillan nous navons pas besoin de l’etat. Le respect mutuel sufis pour remplacer l’etat comme cet celebre citation “vivre et laisser vivre” qui nous viens des trancher pendant la seconde guerre mondiale. Pendant le revolution française il n y avez pas d’etat pourtant cela avait bien marcher ou pendant les romains avec leur lois dent pour dent oeille pour oeille. Ce que tu fait à l’autre ont te le fait. Il y a encore des civilizations sans etat reconue dans le monde pourtant ces civilisation se porte bien alors que ce n’est pas l’etat qui juge ci ceci et juste ou pas. La notion de juste et pas compliquer car celle-ci et différente pour chaque persone. Et ne sont jamais la meme. »

Ce chef-d’œuvre est le résultat de onze années passées sur les bancs de nos écoles publiques.

Onze années pour faire un cancre à faire rougir les générations précédentes.

La correction de telles copies représente une tâche ingrate et désespérante pour la plupart des professeurs.

Que va pouvoir faire notre nouveau et, espérons-le, provisoire ministre de l’Éducation nationale Pap N’Diaye ? Rien, sinon, comme tous ses prédécesseurs, mettre ses enfants dans des écoles privées.

Depuis une quarantaine d’années, les familles qui ont décidé de résister au déplorable enseignement du mammouth se sont trouvées dans l’obligation de fournir beaucoup de travail, de persévérance et de volonté pour amener leurs enfants à un niveau de connaissances acceptable.

Emmanuel Macron, en nommant Pap N’Diaye à la tête d’un ministère si important accélère assurément la déconstruction de notre pays.