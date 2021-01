Les enjeux planétaires de l’année qui commence

L’année qui commence va être une année importante pour le monde, mais la façon dont la plupart des médias français traitent de politique internationale ne permet pas de déchiffrer quoi que ce soit.

Tous les faits décrits le sont en général de façon mensongère, et débile.

Il y a, dit-on, d’un côté, l’Iran, et on évoque le «modéré» Rouhani et l’«ultra-conservateur» Khamenei.

Il y a, d’un autre côté, Israël, qui est censé maltraiter les pauvres «Palestiniens», et que dirige un homme «détestable», Binyamin Netanyahou.

Il y a, plus au sud, l’Arabie saoudite et un prince odieux appelé Mohamed Ben Salmane, qui a fait assassiner le «journaliste» Jamal Kashoggi à Istanbul et n’est dès lors «pas digne de confiance ».

Il y a, en Asie, des dirigeants chinois qui «rentrent dans la modernité avec détermination» (expression trouvée dans un journal du soir) et qui vont faire de leur pays, est-il dit de manière extatique, la première puissance du monde.

Et puis, en face de la Chine, il y a les États-Unis, et Donald ­Trump, l’abruti, le détestable, un homme qui va «heureusement bientôt sortir de l’équation» et se trouver remplacé par Joe Biden, un homme qui, après « quatre années de foucades imprévisibles» de l’abruti, du détestable, va «replacer le monde sur la bonne trajectoire».

Je plains ceux qui pensent trouver des repères dans ce salmigondis.

Je vais tenter une fois de plus de donner à comprendre.

L’Iran est soumis à un régime totalitaire islamique aux ambitions hégémoniques régionales, et Rouhani n’est pas plus «modéré» que Khamenei n’est «ultra-conservateur»: ils se partagent les rôles pour avancer vers le même objectif.

Ils veulent tous deux la destruction d’Israël et du régime saoudien, qui sont les deux principaux alliés du monde occidental au Proche-Orient.

Ils utilisent pour cela la «cause palestinienne», dont ils sont devenus les principaux financiers, et la «cause palestinienne» n’a cessé d’être une cause terroriste.

Ils utilisent aussi les Frères musulmans, une organisation islamiste dont le Hamas est l’une des branches, et dont Jamal Kashoggi était un agent.

Binyamin Netanyahou est un homme d’État qui a fait de son pays la première puissance économique, technologique et militaire de la région, et Mohamed ben Salmane agit pour que le monde musulman se transforme, rompe avec l’hostilité à l’Occident, se rapproche d’Israël aux fins de parvenir à une paix régionale qui implique l’asphyxie de l’Iran et la mise hors d’état de nuire des organisations islamistes.

La Chine avance vers la modernité avec des buts totalitaires inchangés depuis la prise du pouvoir par le parti communiste dans le pays en 1949, et elle entend effectivement devenir la première puissance du monde – pour soumettre l’Occident (et cela devrait provoquer l’inquiétude et non l’extase).

Donald Trump n’est ni abruti ni détestable : c’est un homme d’une intelligence stratégique remarquable qui aime son pays et la civilisation occidentale, et qui mène depuis quatre ans une opération héroïque de redressement.

Cette opération est passée par l’asphyxie de l’Iran, par la mise hors d’état de nuire de la « cause palestinienne » et des organisations islamistes, par le soutien à Binyamin Netanyahou et Mohamed ben Salmane aux fins que vienne la paix régionale (qui a beaucoup avancé), et par une action d’endiguement de la Chine communiste.

Joe Biden n’est pas du tout remarquable.

C’est un homme corrompu, sénile, tenu par la Chine, derrière lequel se tiennent des gens dirigés par Barack Obama qui entendent permettre à l’Iran d’avancer à nouveau vers l’hégémonie régionale et contribuer à l’avancée de la Chine vers l’hégémonie mondiale – le tout, en poussant les États-Unis vers le déclin. Si Joe Biden accède au pouvoir, le monde sera sur une très mauvaise trajectoire.

Tout est plus compréhensible quand les explications sont données.

Deux hypothèses sont envisageables lorsqu’on se penche sur ce que disent la plupart des médias français lorsqu’ils traitent de politique internationale.

Ou bien les spécialistes auxquels ils font appel sont aussi débiles que ce qu’ils disent et écrivent. C’est possible. Ou bien ces spécialistes ont des intentions sournoises et sont au service de buts nauséabonds. La première hypothèse n’exclut pas la deuxième.