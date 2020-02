Les grandes étapes de la décadence de la France

Tous les historiens s’accordent à dire que l’évidente décadence de la France date de ce qu’on appelle la révolution de 1789. Celle-ci a été, en réalité, une suite ininterrompue d’assassinats, de tortures, de vols et de pillages qui ont culminé à partir de 1793, époque que l’on appelle « la Terreur ». Des femmes, de très jeunes gens, ont eu la tête tranchée par des machines à tuer, après avoir passé des mois dans l’angoisse. Le crime absolu de cette sauvagerie sanglante et officielle a été la mort du Dauphin, un enfant – mort de « mauvais traitements », disent les manuels d’histoire. Quels mauvais traitements ? Ce crime, la torture et l’assassinat d’un enfant, entache à jamais l’histoire de France. En le commettant, cette révolution a écrit l’une des pages les plus ignobles de l’histoire de l’humanité. De crimes en crimes et de pillages en vols – de nombreux châteaux en Grande-Bretagne sont meublés de ce qui avait été volé par les « révolutionnaires » et vendu à vil prix aux Anglais –, on arrive à Bonaparte et à Napoléon qui, par le traité de Paris en 1815, laissa la France plus faible et plus pauvre qu’elle ne l’était en 1789 sous Louis XVI. Par les deux traités de Paris de mai 1814 et de novembre 1815, il fallut remettre à l’Angleterre, à la Prusse et à la Russie tout ce qu’elles exigeaient. Ainsi les Russes occupèrent-ils Paris, je veux dire ses bistrots où ils ne dessaoulaient pas – sans parler des indemnités colossales.

À ce désastre humain s’est ajoutée une série de stupidités hors du commun où se mêlaient le ridicule et le grotesque, comme le calendrier poétique des saisons, inventé par Fabre d’Églantine, poète et conventionnel, auteur de la chanson : « Il pleut, il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons … » Ami de Danton, il fut guillotiné malgré ses chansons.

Les révolutionnaires renoncèrent donc au calendrier grégorien, mais instaurèrent des manifestations populaires sous le signe de la fraternité, tout au moins pour ceux qui n’étaient pas guillotinés – ceci en remplacement des fêtes de la religion catholique qu’il fallait supprimer en même temps que ses prêtres.

Après ce qu’il faut bien appeler ces atrocités, la France ne retrouva jamais la sérénité. Elle fut agitée de soubresauts continuels. L’abolition de la monarchie une fois acquise, et la république pour lui succéder, ce fut la défaite de 1870 qui donna aux Prussiens l’occasion d’observer avec intérêt la très cruelle guerre civile de 1871. Ces Prussiens, déjà, occupaient une partie de la France et venaient de proclamer l’empire allemand dans la galerie des glaces du château royal de Versailles – suprême injure, suprême humiliation.

La Grande Guerre et les massacres auxquels elle a donné lieu furent pour la France le coup de grâce. 1 357 000 morts, 2 595 000 blessés et mutilés : elle ne s’en relèvera pas. Après ce drame immense, la France ne retrouva jamais la paix intérieure. On alla de manifestations en émeutes et en grèves à répétition. La décadence s’aggrava partout et d’abord dans les esprits.

L’étape suivante de cet affaiblissement général résultant de défaites répétées fut l’étrange adhésion d’une partie de l’intelligentsia française à la révolution russe de 1917, à tel point que l’on a pu dire que le peuple français, plus que le peuple russe, avait applaudi à l’idéologie de Lénine et de Staline. Le temps n’est d’ailleurs pas éloigné où de nombreuses communes françaises avaient leur stade Staline et des avenues Lénine. Des personnalités politiques de premier plan furent invitées dans les années 1920 en URSS, d’où elles revinrent admiratives. « Les bolcheviques avaient tout résolu », disaient ces esprits supérieurs, connus pour être, disait-on, plus intelligents que les autres ! Une nouvelle mentalité acheva de se forger, mais à gauche, entre sympathie pour le bolchevisme et haine pour les possédants – la haine des « riches » à qui on demandait de payer, de payer de plus en plus. Ainsi se créa l’incurie générale, c’est-à-dire l’impossibilité des pouvoirs publics d’assurer une administration saine du pays. Les syndicats politisés devinrent des contre-pouvoirs en lutte contre le pouvoir légitime. L’anarchie était institutionnalisée.

Une sorte de monarchie fut rétablie. Elle est toujours là. Elle s’appelle la démagogie. Elle règne plus que jamais avec la dette gigantesque qui, tout compris, s’élève aujourd’hui à 6 000 milliards d’euros. Qui va la rembourser ? La question, bien sûr, est indécente. Et malgré ces dépenses très souvent inconsidérées, l’État n’est même plus capable d’entretenir le patrimoine national !

La déclaration de guerre à l’Allemagne en 1939 par un pays divisé et en désordre, déjà très affaibli par le socialisme, fut une très grave erreur. De cette défaite, la France, écrasée en quelques semaines, ne se remit jamais. Les traces de ce malheur, qui fut suivi de 1944 à 1955 par une sorte de guerre civile intérieure, ne sont pas effacées.

L’intolérance s’installa. C’est ce qu’on appelle le « politiquement correct », avec une justice qui peut, elle aussi, être politisée. Si vous ne pensez pas comme le souhaite la gauche, vous êtes accusé d’être un fasciste. Vous êtes alors impardonnable. Or, la gauche est au pouvoir. Avec De Gaulle, les communistes entrèrent au gouvernement. Puis, avec Mitterrand, dont l’élève François Hollande proclama toute la considération qu’il nourrissait pour l’idéologie communiste. Il fut interdit d’interdire. 1968 fut un festival d’anarchie. Nous y sommes encore.

La décadence résulte de nombreux facteurs. Ils sont aujourd’hui en France tous réunis – et d’abord l’insécurité. Il est assez étonnant, en effet, que les forces de l’ordre qui ont pour mission de combattre l’insécurité puissent être l’objet de sanctions si, contre la force, elles ont employé la force. Des centaines de zones de non-droit se sont créées, où les trafiquants de tout poil exercent tranquillement leurs activités criminelles et délictuelles. La drogue est partout dans ces territoires qui ne sont plus la France. Ce sont des zones généralement arabo-africaines que cherchent à fuir tous ceux qui le peuvent, les Juifs et les braves gens suffisamment argentés pour pouvoir se fixer dans des quartiers moins contaminés, où ils ne seront pas réveillés à 3 heures du matin par le rodéo des « jeunes ». Ils souhaitent habiter des quartiers où ils ont moins de risques de recevoir un coup de couteau au nom d’Allah. Je rappelle que les coups et blessures volontaires ont atteint un rythme moyen de 160 agressions par jour, sans parler des prises d’otage, des séquestrations, des menaces et chantages. Le nouveau peuplement de la France, avec ses millions d’immigrés, se rencontre à tous les coins de rue.

Le pacte européen de Marrakech, signé en décembre 2019, enjoint aux puissances européennes de faciliter encore les « flux migratoires ». Autrement dit, on a signé un pacte qui va contribuer à la disparition de la France. Le travail, il est vrai, est déjà bien commencé !

Se voiler la face, se condamner au silence et à la résignation, ne permettra pas de résoudre le problème. Ce problème est quotidien. Il nous assaille du matin au soir et, comble de l’incurie, pour avoir l’honneur d’en être la victime, il nous faut payer, et sans arrêt, un État socialiste à la fois anarchique et tyrannique devenu l’ennemi du citoyen.

Ce tableau ne serait pas complet si on ne parlait pas des histoires sexuelles. Chaque jour on apprend que des personnalités connues se sont livrées à ce que la loi et la morale condamnent. Le nouveau champion de ce cirque permanent est Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris, qui se serait distingué dans l’exhibitionnisme viril sur les réseaux sociaux. C’est là un terrain propice à la dénonciation et à la calomnie. La vie politique française en est empoisonnée. Oui, la décadence est bien là !