Les incendies qui ravagent nos forêts

On en est encore à chercher la cause de l’incendie de Notre-Dame de Paris qui n’est toujours pas entièrement réparée. Les travaux sont toujours en cours. Dans nos forêts dévastées, les causes des incendies sont plus faciles à trouver …

Dans un pays envahi par des millions de migrants dont beaucoup lui sont hostiles et où, de façon générale, l’insécurité augmente tous les jours, une allumette suffit à provoquer des milliards de dégâts. Pourquoi s’en priver ?

Le « Figaro » du 20 août écrit : « C’est l’homme qui est à l’origine de la plupart des départs de feu. 26 individus ont été interpellés, certains pris en flagrant délit. » En Haute-Vienne, une quinquagénaire a mis 8 fois le feu. Pour se distraire !

Ce que l’on ne dit pas assez non plus, c’est que ces incendies détruisent non seulement la forêt elle-même, mais toute la faune qui l’habite, y compris la petite faune du sous-sol qui fait sa fertilité et la faune qui vit sur les branches des arbres, essentiellement oiseaux et insectes (dont les oiseaux se nourrissent).

Cette faune-là, il faut des années pour qu’elle se reconstitue.

Et, avant cette faune si utile, il faut bien sûr donner la priorité aux habitants évacués dont certains ont tout perdu cet été, dans l’incendie de leur foyer.

Certains de ces incendies sont tellement graves que les moyens de lutter en France sont insuffisants. À telle enseigne que, faisant jouer la solidarité européenne, l’Allemagne, l’Autriche, la Roumanie ou la Hongrie ont envoyé des renforts en France, pompiers et véhicules.

Avec les incendies, citons aussi la sécheresse exceptionnelle qui s’est abattue sur la France durant cet été, à tel point que des communes risquent de ne plus avoir d’eau potable.

Le bilan général s’affiche : incendies partout, sécheresse qui provoque la crainte d’un manque d’eau, insécurité, fiscalité, endettement, etc.

La France est un paradis ! Cela, je vous l’ai dit depuis longtemps.