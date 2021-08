Les principales étapes de la décadence de la France

La première étape, dont on peut dire qu’elle a été décisive, étant le premier acte démolisseur de notre pays, a été la Révolution de 1789.

Pour l’essentiel, cette révolution a consisté à couper les têtes à la machine à tuer. Sanguinaire, cruelle et destructrice, cette révolution imposée au peuple de France par une minorité de tueurs et de pillards a écrit l’une des pages les plus noires de l’histoire de l’humanité. Le pire aura été la torture jusqu’à la mort d’un enfant parce qu’il était fils du roi, le tout s’accompagnant d’ignominies honteuses.

Les révolutionnaires de la fraternité n’en oubliaient pas pour autant leurs intérêts. Le mobilier de grande valeur de nombreux châteaux a été vendu à l’Angleterre où il se trouve toujours dans les châteaux anglais.

Après s’être entretués, les révolutionnaires ne sachant que faire ont fait appel à un militaire du nom de Bonaparte pour mettre fin à l’anarchie qu’ils ne maîtrisaient plus.

Celui-ci, particulièrement doué, a gagné des batailles, mais finalement a perdu la guerre. Les soldats russes occupant Paris s’enivraient en criant « Bistro », ce qui, paraît-il, veut dire « Vite ». La France républicaine était vaincue, écrasée par la haine dévastatrice de la Révolution et par l’aventure militaire qui se solda à Waterloo.

Notre pays connut alors toute une suite de troubles et de convulsions, pour arriver à la Commune. Celle-ci en 1871 fit, à Paris notamment, de nombreuses victimes, parmi lesquelles Mgr Darboy, archevêque de Paris. Les Tuileries, l’Hôtel de ville, le palais de la Légion d’honneur ont été incendiés. Paris fut mis à sac, sous les yeux des Prussiens qui, ayant gagné la guerre de 1870, observaient avec intérêt et ironie les Français qui s’entretuaient.

Puis arriva la Grande Guerre. La France l’a gagnée, aidée par ses alliés, notamment les Américains. Mais, en réalité, cette victoire fut un désastre. Ce fut une saignée terrible de la jeunesse de la France qui ne s’en est jamais remise. 1,35 million y ont laissé la vie. 3 595 000 ont été blessés. En même temps naissait l’idéologie communiste importée de Russie. La gouvernance française l’adopta presque aussitôt. Ce fut le front populaire, les grèves et le désarmement. Et c’est dans cette ambiance de destruction que les politiciens au pouvoir commirent la pire erreur qui pouvait être commise : déclarer la guerre à l’Allemagne le 2 septembre 1939 avec toutes les chances de la perdre. Et, effectivement, cette guerre fut perdue, honteusement perdue. Nous en subissons encore aujourd’hui les conséquences.

La gauche s’installa au pouvoir avec la bénédiction du général de Gaulle. L’anarchie, l’incurie en résultèrent. On connaît le bilan actuel : invasion de la France par des millions de migrants venus du Tiers-monde, illettrés, en partie musulmans, qui ont été jusqu’à égorger un prêtre qui disait la messe dans son église de Normandie, la délinquance et ses crimes (350 000 agressions ont été enregistrées au seul premier semestre 2021 !), une dette gigantesque qui aliène notre indépendance et une fiscalité qui écrase surtout les moins riches, un désordre général qui ne peut plus être maîtrisé.

Un interlocuteur me disait récemment : « La France, c’est fini, le socialisme l’a tuée ! »