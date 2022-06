L’éthique, grande oubliée de la campagne

Dans notre société de plus en plus corrompue, de plus en plus laxiste et dans laquelle la morale a de moins en moins sa place, il faut s’inquiéter de voir à quel point l’éthique a été absente des débats électoraux.

Ainsi un silence consternant a entouré le report – voté le 2 mars dernier – du délai légal de l’IVG de 12 à 14 semaines.

Or, comme le notait le professeur Israël Nisand, interrogé dans le « Figaro Vox », du 2 décembre dernier, la technique utilisée pour pratiquer un avortement au-delà de 12 semaines de grossesse est « un calvaire pour les médecins ».

« N’oublions pas que l’allongement du délai d’IVG est un calvaire pour les médecins qui doivent pratiquer une IVG. À 16 semaines d’aménorrhée, soit à 14 semaines de grossesse, le fœtus mesure environ 120 millimètres, sa tête est ossifiée. Pour le sortir, il faut démembrer le fœtus et écraser sa tête. C’est insoutenable pour beaucoup de professionnels », a affirmé le gynécologue, fervent opposant à l’allongement du délai de l’IVG.

Il s’agit là ni plus ni moins d’un infanticide avalisé par l’Assemblée nationale et le Sénat !

Voilà un crime dont s’est rendu coupable de notre gouvernement, sans la dénonciation, à ma connaissance, de nos candidats à la présidentielle ni aux législatives.

Par ailleurs, il faut noter que la GPA – « grossesse pour autrui » ou, pour appeler un chat un chat, la « location de ventre » – interdite jusqu’à présent en France, est sur le point d’être légalisée.

Cette interdiction s’accompagnait de beaucoup d’hypocrisie et Emmanuel Macron n’avait jamais montré d’hostilité envers cette pratique.

Et voilà qu’à la suite de la guerre en Ukraine, un très grand nombre de femmes de ce pays, qui portaient des enfants pour des femmes françaises, viennent accoucher sur notre sol et, de ce fait, la GPA risque fortement d’être prochainement légalisée en France !

Enfin, non seulement l’évocation de l’euthanasie n’est plus un tabou, mais le chef de l’État lui-même s’y dit favorable.

Certes, il faut tout faire pour réduire les souffrances des personnes en fin de vie, mais on oublie tout simplement que la loi Claeys-Léonetti de 2016, permet – grâce aux soins palliatifs – de limiter au maximum ces souffrances.

Ces soins palliatifs permettent à ces personnes de quitter la vie de la façon la plus sereine possible, en étant entourées de proches. Ces soins n’excluent pas de fortes doses de sédatifs qui peuvent, bien sûr, accélérer la mort mais celle-ci, quand elle survient, est naturelle.

Pourquoi nos dirigeants ne font-ils rien pour développer ces soins et envisagent-ils de légaliser l’euthanasie ? Tout simplement, et de façon cupide, pour une question de coût : il n’y a bien évidemment aucune comparaison entre le prix d’une simple piqûre pour euthanasier une personne et celui de soins palliatifs.

Voici quinze siècles, Hippocrate, le père de la médecine, a prescrit des règles connues sous le « serment d’Hippocrate » que tous les médecins s’engagent à respecter à la fin de leurs études, et qui ont pour but de défendre la vie, de refuser tout acte qui irait dans un sens contraire, comme l’avortement et l’euthanasie, et de soigner aussi bien les riches que les pauvres.

En vingt-cinq siècles, la science a fait bien des découvertes, notamment dans le domaine de la médecine. Cependant, il faut avoir conscience que tout ce qui est possible scientifiquement est loin d’être toujours permis.

Au niveau de l’avortement, comment pourrait-on condamner une mère qui y recourt quand elle sait que l’enfant qu’elle porte sera trisomique et sait qu’elle risque de mourir avant lui ?

Par contre, quand les moyens de contraception modernes, permettent de contrôler les naissances, il semble que les avortements devraient être limités le plus possible. Qu’une mère demande un avortement thérapeutique semble justifié mais, dans tous les autres cas, elle ne devrait jamais attendre quatorze semaines pour faire ce choix.

Qui, parmi les membres de notre gouvernement et nos futurs députés, aura le courage de remettre les pendules à « l’heure » !