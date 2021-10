L’Europe face à la barbarie écologiste

Le discours écologiste avance en France.

Plusieurs grandes villes ont basculé en 2020 du côté d’Europe Écologie les Verts, et pas des moindres : Strasbourg, Lyon, Bordeaux.

Grenoble avait déjà un maire écologiste.

À Paris, Anne Hidalgo n’appartient pas à un mouvement écologiste mais, en voyant les ravages qu’elle inflige à la ville, les mouvements écologistes devraient lui faire une place d’honneur.

Et il semble donc que de nombreux Français trouvent du charme aux coulées de béton destinées à asphyxier la circulation, à la « piétonnisation » de quartiers entiers, si agréable pour les handicapés physiques, aux pistes cyclables démesurées et souvent désertes, et aux embouteillages permanents.

L’hostilité obsessionnelle au gaz carbonique et l’idée, tout aussi obsessionnelle, que l’atmosphère se réchauffe à cause des activités humaines ont conduit a l’idée corollaire qu’il faut commencer à « sortir du nucléaire », et la centrale de Fessenheim a été arrêtée.

Des investissements ont été faits par milliards d’euros dans les énergies renouvelables, qu’il vaudrait mieux appeler énergies intermittentes, car les éoliennes sans le vent sont juste des moyens de défigurer le paysage et de massacrer les oiseaux, et les panneaux solaires sans soleil ne servent a rien.

La production de gaz et de pétrole de schiste a été bannie il y a une dizaine d’années.

Les résultats de tout cela commencent à apparaître.

Des effets de pénurie se font jour. La loi de l’offre et de la demande vient rappeler son existence et c’est une loi qu’aucun écologiste ne peut abolir (les régimes communistes ont essayé, mais le moins qu’on puisse dire est que cela n’a pas donné des résultats mirifiques).

Les Français séduits par les discours écologistes trouvent sans doute, s’ils sont conséquents avec eux-mêmes, agréable de payer le gaz naturel 50 % plus cher qu’il y a un an, et trouveront très agréable aussi de payer un prix plus haut encore dans quelques mois.

Ceux d’entre eux qui ont des véhicules automobiles seront heureux de voir que, dans quelques années à peine, ils devront mettre leur véhicule à la casse, car il n’aura plus l’autorisation de circuler.

Ils pourront se consoler en constatant qu’il y a des pays en Europe où c’est pire qu’en France.

Au Royaume-Uni, il y a pénurie de gaz, et la pénurie de gaz conduit à la fermeture d’entreprises et à des pénuries de carburants.

En Allemagne, grâce à la merveilleuse Angela Merkel, qui a fermé toutes les centrales nucléaires du pays et voulu les remplacer par des éoliennes, il a fallu rouvrir des centrales thermiques et certaines de celles qui fonctionnent au gaz ont des difficultés.

Les prix de l’électricité s’envolent sur tout le continent européen.

L’hiver va venir, et il risque d’être marqué par des difficultés pour se chauffer, surtout pour les plus pauvres.

Le discours écologiste recrée de la rareté dans des sociétés où il y a de l’abondance.

Il paupérise des sociétés riches et y condamne les pauvres à être plus pauvres.

Il détruit la liberté partout où il passe.

Il repose sur des peurs infondées mais disséminées par une propagande intensive.

Seuls ceux qui ont de la mémoire se souviennent des prévisions apocalyptiques faites par des imposteurs il y a quatre ou cinq décennies : les imposteurs donnaient des dates et annonçaient des cataclysmes.

Les dates sont dépassées depuis longtemps Aucun cataclysme n’a eu lieu.

Les dates ont été reportées dans le futur.

Les cataclysmes annoncés aussi.

Le seul véritable cataclysme est le discours écologiste.

Comme le discours communiste ne marchait plus, et que la rengaine parlant l’exploitation de l’homme par l’homme s’était brisée avec la mise au jour des cent millions de morts dus au léninisme, il fallait un discours de rechange, et la rengaine parle maintenant de l’exploitation de la nature par l’homme.

La civilisation occidentale a survécu au communisme (quand bien même celui-ci n’est pas mort).

Survivra-t-elle à l’écologisme ?

L’Europe va très mal, et sombre.

Les États-Unis étaient, pour l’heure, moins atteints.

L’administration Biden entend s’efforcer de rattraper l’Europe.

La civilisation occidentale a été confrontée à diverses barbaries et les a surmontées.

J’ose espérer qu’elle surmontera la barbarie écologiste.