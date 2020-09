Matraquage médiatique et réchauffement climatique

J’ai vu récemment (sur Arte, je crois) un beau reportage scientifique expliquant l’importance sur le climat du courant marin Gulf Stream.

Celui-ci prend naissance dans le golfe du Mexique. À chaque automne, il se crée, dans cette zone, de très importantes dépressions conduisant à des ouragans énormes sur les côtes des États-Unis.

On a également détecté de très gros courants marins entre continent américain et l’Australie.

Les débits d’eau charriés par ces courants sont sans commune mesure avec ceux de nos fleuves européens. C’est-à-dire que la quantité de chaleur (calories) véhiculée par les courants marins a une action prépondérante sur le climat.

Alors pourquoi nous bassiner avec la consommation automobile ? C’est de la politique, elle n’apportera en aucun cas le début d’une solution au réchauffement planétaire.

L’archéologie nous a montré qu’en Amérique centrale, des cités florissantes ont été brutalement abandonnées par leur population.

Que s’est-il passé pour les Mayas ? On ne sait pas pourquoi, mais il est certain que le changement de climat dans cette région a trouvé son corollaire en Europe.

Le changement climatique en Amérique centrale est avancé comme ayant provoqué la chute de la civilisation maya.

R. Gill indique que, d’après les mesures réalisées sur ces anciens dépôts sédimentaires, la période la plus sèche au cours des 7 000 dernières années est comprise entre les ans 800 et 1 000 de notre ère.

Cette période de réchauffement correspond à celle que nous avons connue en Europe. Au Moyen Âge, le climat fut exceptionnellement clément, ce qui permit de construire des cathédrales en temps record.

Alors dites-moi ce que vient faire dans tout cela ma bagnole. À cette époque, il n’y en avait pas.

En revanche, si les Mayas, civilisation agricole, ont à l’époque pratiqué un déboisement désordonné, ils ont peut-être provoqué un dérèglement climatique, dont ils furent les victimes.

Aussi devrait-on, aujourd’hui, se préoccuper beaucoup plus sérieusement de la déforestation, au Brésil et ailleurs, de même que de la fuite de pétrole en mer.

On sait bien que, si on mélange de l’huile et de l’eau, l’huile se retrouve en surface. Qu’en est-il alors de l’évaporation de l’eau ? Perturbée probablement, la température de la mer devrait augmenter.

Votre avis ? Circulez !

Tout feu tout flouze, Trump revient sur le principe de précaution retenu par son prédécesseur. Et on m’ennuie (je suis poli) avec le pot d’échappement de ma voiture diesel qui n’a craché que pour 145 000 km en 18 ans ! Foutaises !

Soyons raisonnables, si nous voulons être crédibles.