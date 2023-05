Un mois minimum pour un rendez-vous chez un spécialiste, des urgences sursaturées, des déserts médicaux etc. La suppression de la loi absurde du « numerus clausus » ne va porter ses effets que dans 6 à 8 ans minimum. On constate, en outre, que les jeunes médecins et chirurgiens ont un horaire de travail très inférieur à leurs anciens. Pourquoi ? Parce qu’avec les taux de l’impôt progressif, auxquels il faut ajouter la CSG et la CRDS, ce sont eux qui font l’effort et c’est le percepteur qui encaisse !

Le jour où le taux maximum de l’impôt sera de 30 %, comme pour les revenus des placements en bourse, les travailleurs de toutes catégories seront incités à redresser ce pays car la richesse vient du travail, pas de l’assistanat.