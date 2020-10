Questions sur la «deuxième vague»

Dois-je le dire? Les décisions prises par le gouvernement français concernant la pandémie du covid-19 me laissent très perplexe.

De nombreux éminents professeurs de médecine ont dit et continuent à dire qu’il n’y a pas de «deuxième vague» en France, que l’augmentation du nombre des cas détectés découle du fait que le nombre de personnes testées et est très logique puisque le coronavirus est très largement disséminé.

Ces mêmes professeurs ajoutent que la quasi-totalité des personnes dont le test s’est avéré positif ne sont pas malades, ne présentent aucun symptôme et sont ce qu’on appelle des «porteurs sains».

Ils ajoutent que le coronavirus a perdu l’essentiel de sa virulence, que le nombre de morts et de personnes gravement malades est devenu faible et ne justifie pas les mesures prises.

Ils disent aussi que le port du masque hors de lieux clos est inutile.

Certains d’entre eux citent l’exemple de pays tels que la Suède, où la stratégie adoptée a été celle de l’immunité de masse, sans que le nombre de morts soit plus élevé qu’en France, et où tous les commerces, cafés et restaurants sont ouverts.

Nombre d’entre eux disent, enfin, que le nombre de morts du coronavirus est bien plus faible que le chiffre cité partout, car nombre de personnes sont mortes non pas du coronavirus, mais avec le coronavirus.

Ces malades étaient touchés par d’autres maladies graves dont ils allaient probablement mourir – le coronavirus ayant en ce cas peut-être accéléré l’issue fatale.

S’ajoutent des statistiques officielles établies par divers instituts de recherche médicale, et ces statistiques indiquent qu’en dessous de l’age de soixante-dix ans, le risque de tomber malade du coronavirus, d’atteindre un état grave et de mourir, est inférieur à 1%.

Ces statistiques indiquent aussi qu’au-dessus de soixante-dix ans, le chiffre s’élève un peu, mais seulement parce que les personnes âgées de plus de soixante-dix ans sont souvent atteintes d’autres problèmes de santé qui les fragilisent.

Dois-je le dire, oui? Les décisions prises par le gouvernement français concernant la pandémie me semblent n’être pas du tout dictées par le risque d’un retour de celle-ci, mais par des motifs très politiques.

S’agit-il pour le gouvernement, après une gestion désastreuse des choses, et après des décisions arbitraires et souvent scandaleuses, de persister aux fins de ne pas se donner tort, de pratiquer une fuite en avant, et d’ajouter de l’imposture à l’imposture?

Je ne puis m’empêcher de le penser.

S’agit-il, dès lors que la situation économique du pays est dramatique et risque fort de l’être encore plus au cours des semaines à venir, d’éviter toute réaction de colère de la population en la tenant par la peur de la mort, par la soumission imposée sur un mode autoritaire, quitte à rendre la situation économique du pays plus dramatique encore?

Je ne puis m’empêcher de le penser non plus, et cette seconde hypothèse est tout à fait compatible avec la première.

Y a-t-il en supplément d’autres objectifs inavouables?

Des professeurs de médecine, qui ne sont pas ceux que j’évoquais plus haut, ont des liens étroits avec des laboratoires pharmaceutiques, et ce sont ces professeurs-là que le gouvernement a choisi de consulter, au détriment des autres, souvent traités comme des pestiférés.

Or divers laboratoires pharmaceutiques préparent des vaccins.

La vente des vaccins va représenter des centaines de millions de dollars ou d’euros, sans doute même des milliards.

Y a-t-il une volonté de conditionner la population aux fins de lui dire que survivre dépendra du vaccin et de rendre celui-ci obligatoire?

C’est une troisième hypothèse qui me traverse l’esprit et elle est elle-même tout à fait compatible avec les deux premières hypothèses.

Les Français en sauront peut-être plus dans quelques semaines. Peut-être ne sauront-ils jamais la vérité.

La France n’est pas le seul pays ou des décisions étranges et douteuses sont prises en ce moment.

La pandémie actuelle n’est pas la première pandémie de l’histoire récente, mais elle est incontestablement la première où autant de décisions qui n’ont pas été dictées par des impératifs de santé ont été prises, et ce dans tout le monde développé ou presque.