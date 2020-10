Socialisme et explosion de la pauvreté

Depuis quelques jours, le nouveau «marronnier» à la mode dans les médias dominants tient à l’explosion de la pauvreté en France.

Pour une fois, je suis d’accord avec mes «excellents confrères»: c’est bel et bien un sujet majeur.

Mais c’est surtout un sujet qui devrait signer l’indignité de la caste jacassante : comment peut-on, en effet, oser commenter doctement l’actualité quand on est coresponsable d’un tel fiasco?

Il ne suffit pas de larmoyer sur le sort des malheureux. Il faut identifier les causes et y porter remède. Or, ces causes sont parfaitement connues: il s’agit des deux mâchoires de la tenaille socialiste, l’immigration et l’État-providence.

En accueillant «toute la misère du monde» comme disait Rocard (à une cadence tout à fait surréaliste, de l’ordre de 500 000 personnes par an désormais), nous nous interdisons de porter assistance aux Français démunis.

Et en gonflant chaque année un peu plus l’État-providence (pour dépasser désormais 700 milliards d’euros de «redistribution»), nous ruinons les entreprises et les épargnants qui sont les deux sources de la richesse d’un pays.

À force de prétendre redistribuer la richesse, nous avons pratiquement chassé celle-ci hors de France. Nous n’avons plus que la pauvreté à nous partager.

Il faut insister sur le fait que ces résultats catastrophiques sont les conséquences parfaitement prévisibles de choix politiques désastreux. Ce n’est nullement la «faute à pas d’chance»!

Dans une nation normalement civilisée, il devrait être impossible aux responsables de cet échec de solliciter à nouveau les suffrages de leurs concitoyens. Ils ne devraient même pas pouvoir y songer. Pourtant, le socialisme se maintient au pouvoir.

Or, le véritable problème de la pauvreté en France se trouve là: il ne semble pas exister d’alternative sérieuse. Le cahier des charges est pourtant simple: il suffit de restaurer la priorité des Français en France, d’imposer un moratoire sur l’immigration, de dégraisser l’ogre étatiste et d’en finir avec le fiscalisme pour libérer les énergies. Bref, de sortir du socialisme.

Tant que les dirigeants des partis de droite ne comprendront pas cela, nous continuerons à nous enfoncer dans le déclin.

Naturellement, cela demande du courage, du bon sens et de la cohérence, vertus assez rares parmi nos oligarques. Mais le diagnostic et les solutions sont du moins parfaitement clairs.