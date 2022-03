Tout n’est pas négatif en France !

Dans mes précédentes chroniques, je me suis efforcé de décrire ce qu’est le déclin de la France, en réalité sa décadence profonde, les preuves en étant évidentes. Pour autant, il ne faut pas généraliser. Il y a encore en France des facteurs rassurants.

D’abord, les corps d’État. La gendarmerie et les pompiers, remarquables par leurs compétences et leur dévouement. Ce sont des corps d’élite. C’est pourquoi d’ailleurs la racaille immigrée entrepose sur les terrasses des objets lourds, par exemple une machine à laver hors d’usage, pour les jeter sur les pompiers, si l’occasion s’en présente, dans le but évidemment de les tuer.

La médecine, également, reste l’une des premières du monde. Je me souviens de ce professeur, escorté de ses étudiants asiatiques, notamment japonais. Il était un spécialiste de réputation mondiale.

Il faut reconnaître aussi que la vaste organisation de remboursement des soins par la carte Vitale est plutôt satisfaisante. Le remboursement assurément n’est pas complet, il s’en faut, mais il l’est pour l’essentiel. Sans cette organisation, dans un pays où survivent 38 millions de personnes avec moins de 2 000 euros par mois, le SMIC et parfois même moins que le SMIC, beaucoup n’auraient pas les moyens de se soigner.

Citons aussi le passé architectural de la France avec ses châteaux qui sont autant de merveilles. Les architectes qui les ont construits n’avaient pas d’ordinateurs, ils n’avaient souvent même pas de papier, mais ils avaient la foi et des compétences. Ces châteaux de la Loire et du Sud-Ouest sont des chefs-d’œuvre, tant par leur élégance que par leur solidité.

De façon générale, dans le domaine de l’art, architecture, peinture, sculpture, la France reste dans le monde l’un des pays les plus remarquables. Le musée du Louvre est une merveille qui en contient beaucoup d’autres. Peut-être se place-t-il en son domaine au premier rang mondial.

À ce propos, j’ouvrirai une parenthèse. Le musée des arts premiers, fondé par Jacques Chirac, a toute sa valeur, mais il est question de rendre aux pays d’origine les œuvres qu’il contient. Dans ce cas, les œuvres en question seraient très vite proposées à la vente et achetées par de riches amateurs.

Quant à la littérature, tous s’accordent à reconnaître sa valeur exceptionnelle depuis des siècles.

Parlons aussi de la gastronomie qui remplit davantage les pages des journaux et magazines que les assiettes. Mais, en sélectionnant, on parvient encore à trouver de bonnes choses. Qu’y a-t-il de meilleur qu’un civet de sanglier, arrosé de Vosne-Romanée, l’un de ces vins merveilleux que produit la France depuis des siècles ? Il faut saluer ces moines qui, par leur application, ont créé ces vignes, en Champagne notamment. Ils ont obtenu des résultats exceptionnels. Dieu devait leur tenir la main !

Ces vins, oui, restent les meilleurs du monde. Gevrey-Chambertin, Pommard, Romanée-Conti et bien d’autres encore. On remarquera d’ailleurs qu’il n’y a pas que les Français pour les apprécier puisque le montant total des exportations de vins et spiritueux s’est élevé en 2021 à 15,5 milliards d’euros. Il y a longtemps, de passage en URSS, je fus invité à une réception. On m’offrit du champagne soviétique. J’en ai bu quelques gorgés et je fus malade. Je crois que ce champagne était de l’acide chlorhydrique… En ce domaine, comme dans tant d’autres, il vaut mieux boire à Paris plutôt qu’à Moscou.

Oui, la France reste, de tous les pays, l’un des premiers de haute civilisation. ? Et voici que, depuis un siècle, elle est démolie par des guerres meurtrières et surtout par une idéologie importée de l’est, aussi stupide que haineuse. On ne bâtit rien sur la haine et l’envie et la lutte des classes qui en résulte. Est-il encore temps de s’en débarrasser ?