Un général pour gouverner la France?

Devant le spectacle que donne la France en décadence évidente, livrée à une ultra-violence endémique comme l’expose la presse chaque jour, de plus en plus de Français pensent et disent: «Il faut à la tête de notre pays un homme fort qui le remette sur le droit chemin.»

Et de citer le général Pierre de Villiers qui fut chef d’état-major des armées et chef du cabinet militaire de François Fillon. Le général Pierre de Villiers est le frère de l’homme politique Philippe Le Jolis de Villiers de Saintignon. C’est un Vendéen.

Pour qu’un général ait, en France, le pouvoir, deux voies s’ouvrent à lui.

Celle du coup d’État et la voie légale.

La voie légale, c’est le général se présentant aux élections législatives, étant élu et désigné par ses pairs comme candidat aux présidentielles et, enfin élu président, s’installant à l’Élysée.

Je serais surpris que le général de Villiers se lance dans un tel projet politicien et incertain, dont le résultat assuré serait de lui faire perdre son prestige en se mêlant à un cafouillage dont on voit chaque jour les effets pervers et parfois ridicules.

Il lui faudrait, pour commencer, être l’homme d’un parti ou de plusieurs formations politiciennes.

Le coup d’État pur et simple, dont l’histoire donne tant d’exemples, est facile à décrire. L’Amérique latine nous en offre un catalogue souvent renouvelé. Ces jours-ci, c’est la Birmanie, pays de la douceur bouddhiste, où l’armée tire sur la foule.

S’agissant de la France, jusqu’ici épargnée, on imagine sans peine le déroulement d’une telle aventure.

L’armée, en même temps que l’Élysée, occuperait le parlement, assemblée et sénat, les points vitaux et sensibles du pays, le nucléaire, les grands diffuseurs de presse écrite, parlée et télévisée. Et après ? Brève mais intéressante question!

Après, comment l’armée maitriserait-elle l’immigration? Ce problème qui met en cause l’existence même de la France? Un général à l’Élysée et que feraient les millions d’immigrés arabes, noirs, chinois, sud-américains, sans parler des Albanais et des Tchétchènes?

La fiscalité, elle aussi, serait toujours là, général ou pas, alors qu’il faudrait la diminuer de 50%, tout en continuant à payer les millions de fonctionnaires d’une fonction publique écrasante. Dans cette réforme espérée de la fiscalité, la priorité dans l’esprit des Français, c’est la suppression des droits de succession, jugés comme un véritable vol par l’État d’un patrimoine constitué généralement après une vie d’épargne et de labeur. Je n’ai pas vu d’étude sérieuse sur le sujet. On déplore et on laisse courir. À l’État, le soin de tracasser sans cesse ses citoyens, alors que la sécurité est son premier devoir.

Augmentons les effectifs des forces de l’ordre, construisons des «centres d’hébergement» avec un personnel adapté, tout cela étant payé par la dette qui déjà est énorme – et fait penser à cette très juste réflexion du général De Gaulle: «Un pays surendetté n’est plus indépendant.»

Le tableau actuel me paraît donc tellement mauvais que j’imagine mal un coup d’État pouvant apporter une solution à ces problèmes. Déplorer l’immigration est une chose, mais la régler en est une autre. Ce que l’on entrevoit plus facilement, c’est la stagnation: les analyses d’un côté, la réalité de l’autre et, finalement, la lente évolution vers une sorte de Liban. La France est, de façon évidente, en voie de devenir le Liban de l’Occident, avec son insécurité, des troubles permanents, des divisions religieuses et des ingérences venant de toute part.

J’ajoute qu’un régime autoritaire susciterait aussitôt l’hostilité de l’Union européenne et des États-Unis. Voilà malheureusement les perspectives qui s’offrent à la France compte tenu de l’état que lui ont fabriqué les politiciens depuis des décennies.

La France est devenue un pays fragile et vulnérable qui a donné à un lecteur des «4 Vérités» l’occasion de me rappeler cette évidence du Professeur Burckhardt, rédigée en 1905: «En histoire, la fin est toujours précédée par une décadence interne, par un déclin de la manière de vivre.

Un choc extérieur est alors suffisant pour mettre fin à tout …»

Je rappelle que Jacob Burckhardt est un écrivain suisse d’expression allemande, professeur à l’université de Bâle et auteur notamment des «Considérations sur l’histoire universelle» (1905).

Il n’en demeure pas moins que les hommes politiques de haut niveau vivent dans la crainte de ce que je viens d’évoquer, Emmanuel Macron le premier qui, à peine élu, a rappelé au général de Villiers que le chef des armées, c’était lui, le civil élu président. Cela a fait dire à un ami du général de Villiers: «Qu’un homme qui n’a pas fait son service militaire (Macron) explique à un homme qui a risqué sa vie au Kosovo et en Afghanistan ce qu’est la conception du devoir dépasse les bornes. »

Le président élu n’ignore pas que son bilan plutôt mince pousse bien des esprits à chercher mieux.

La «menace» d’une amélioration de notre gouvernance devient d’actualité chaque jour davantage. La «menace» en question concerne ceux qui vivent de cette situation et qui en vivent très bien.

Le mal est fait et le remède n’a pas été trouvé. On attend.

Ce sujet fait penser au général Boulange (1837-1891) qui, contrairement à ce qu’on croit, n’a pas tenté de coup d’État.

Dans une période difficile, il était populaire et nombreux étaient ceux qui souhaitaient le voir au pouvoir.

Il ne l’a jamais été et a disparu en exil de façon pitoyable.