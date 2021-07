Une nouvelle mode: tuer sa compagne

La violence est devenue telle en France que ce qu’on appelle les «violences conjugales» se multiplient, à tel point qu’une organisation administrative a été créée permettant aux victimes de faire, par téléphone, des appels à l’aide.

– Monsieur, mon mari vient de me casser sur la tête deux manches à balai. Que dois-je faire?

– Pourquoi, Monsieur, avez-vous tué votre compagne?

– Elle était devenue très irritante.

– Monsieur, je me permettrais de vous faire observer que si toutes les femmes irritantes devaient être tuées, il y a bien longtemps qu’il n’y en aurait plus sur la planète.

– Madame, pourquoi avez-vous tué votre mari?

– Il partait alors à la chasse au sanglier, avec son calibre 12 chargé de chevrotine. Et pan, les deux balles de chevrotine, dans le dos, non pas du sanglier, mais du mari – qui n’a pas fait un pli!

– Je pense, Madame, qu’un gigot de sanglier, c’est sûrement meilleur qu’un gigot de mari, même avec beaucoup d’ail, de poivre et d’échalote.

– Monsieur, mon mari était devenu irritant.

– Madame, si chaque fois qu’un mari devient irritant, on peut le tuer, très rapidement, il n’y aura plus de mari sur terre.

À vrai dire, ces violences ne sont pas des sujets de plaisanterie. Elles se manifestent désormais dans les couples, comme elles se manifestent partout. Elles atteignent les foyers, les «ménages» comme on dit. Cette violence envahit tout. Elle est l’un des signes d’une société en désagrégation. Pourquoi cette violence que l’on constate aussi bien en Seine Saint-Denis que sur la place des Invalides où des rassemblements festifs non autorisés donnent lieu à des tentatives de viol collectif.

Les forces de l’ordre sont souvent débordées. On ne peut tout de même pas recruter, mobiliser, entretenir des millions de policiers et de gendarmes. Ils sont déjà très nombreux, entravés dans l’exercice de leurs fonctions par la condamnation générale de toute autorité. Si on fait preuve de rigueur et d’autorité, on est un «fasciste», que les «Antifas» doivent neutraliser. C’est la mentalité d’aujourd’hui.

Aussi bien policiers et gendarmes sont-ils constamment menacés de réprobation, et tout simplement de sanction s’ils s’opposent au désordre, comme c’est leur devoir. Nous vivons dans un monde à l’envers. On en est arrivé là!

Deuxième grande cause de cette violence qui se manifeste dans les foyers: l’islam. On ne peut pas dire en effet que l’islam soit le temple de la galanterie. C’est une religion où la misogynie a toute sa place. La femme n’est pas considérée à l’égal de l’homme – qui exerce sa domination de mille manières. On connaît cette sorte de proverbe: «Bats ta femme.

Même si tu ne sais pas pourquoi, elle, elle le sait!»

Or, le Maghreb musulman se reconstitue en France où, dans le Midi notamment, des localités entières sont peuplées d’Algériens, de Marocains et de Tunisiens, sans parler de tous ceux venus du Pakistan, d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie, etc.

Sans parler non plus des Turcs, très nombreux dans l’Est de la France où, à Strasbourg, on construit une vaste mosquée dont les minarets domineront la ville. Il se passe donc très logiquement désormais en France ce qui est le quotidien des pays que je viens de citer.

Ceci étant, comment améliorer cet état de choses?

C’est malheureusement, bien évidemment, impossible.

Ces populations devenant, en France, chaque jour plus nombreuses, cette situation ne peut que s’aggraver.

Lorsque se sera constitué en France, de facto, un État islamique, que vont faire les pouvoirs publics qui, depuis des décennies, affichent leur incurie?

Les mêmes causes produiront bien sûr les mêmes effets.