Zemmour, les droites et la présidentielle

A en croire les sondages, le deuxième tour des présidentielles est écrit d’avance.

Ce lundi 6 septembre au matin, encore, je lisais des sondages qui affirmaient que, « quel que soit le candidat de droite », Emmanuel Macron serait opposé à Marine Le Pen.

J’avoue que je ne crois pas beaucoup à ces scénarios écrits d’avance – qui n’ignorent qu’une chose : les électeurs.

L’expérience prouve qu’à pratiquement toutes les élections présidentielles depuis plus de vingt ans, le candidat que l’on annonçait vainqueur douze mois avant le scrutin a échoué.

Édouard Balladur, Lionel Jospin, Alain Juppé, et bien d’autres, étaient « assurés » de l’emporter et la plupart n’ont pas même atteint le deuxième tour.

Pour 2022, en tout cas, je me garderais bien de tout pronostic.

Mais je constate, que des personnes qui ne sont pas candidates peuvent contribuer à faire significativement bouger les lignes politiques.

C’est en particulier le cas du plus fameux des candidats « virtuels », Éric Zemmour.

Alors que nul ne sait s’il sera vraiment candidat (même si l’hypothèse devient de plus en plus solide, notamment depuis que Laurent Wauquiez a jeté l’éponge), Éric Zemmour force et le RN et LR à modifier leur ligne politique.

Et les électeurs de droite ne peuvent que s’en réjouir, puisque cela « droitise » le débat.

Ainsi Jordan Bardella, vice-président du RN, vient-il, pour la première fois, de reprendre à son compte l’expression du « grand remplacement ».

Oh certes, en disant tout le mal qu’il pense de cette expression « complotiste ».

Mais tout de même. Rappelons au passage que la notion de « grand remplacement », en tant que telle, n’a rien de « complotiste » : elle n’implique nullement que des personnes aient décidé ce remplacement.

Elle se borne à constater que la population change en France.

Et il faut être aveugle ou ne jamais sortir de chez soi pour l’ignorer.

En tout cas, les dirigeants du RN, dans leur stratégie de « dédiabolisation », rejetaient cette expression. Grâce à Éric Zemmour, ils l’ont enfin acceptée.

De même, Éric Zemmour aide puissamment à clarifier le débat chez les LR.

La « menace » de sa participation aux primaires force les uns et les autres à prendre position.

Ainsi Gérard Larcher, président du sénat, a-t-il affirmé solennellement que les « valeurs » de Zemmour n’étaient pas les siennes.

On aimerait plus de précisions. Est-ce que l’ancien soutien de Philippe Séguin est chagriné par la méfiance à l’égard de Bruxelles ?

Est-ce que le cacique du RPR rejette le programme de 1993, pourtant signé non seulement par Jaques Chirac et Nicolas Sarkozy, mais encore par Alain Juppé, Valéry Giscard d’Estaing ou François Bayrou, prévoyant une immigration légale et illégale réduite à zéro ?

Mais, dans cette campagne, il y a plus intrigant encore.

Si, vraiment, Marine Le Pen a des chances de l’emporter, comme les sondeurs veulent nous le faire croire (pour nous terroriser avec la menace « fasciste » ?), pourquoi l’État profond s’acharne-t-il à donner de plus en plus de pouvoir discrétionnaire à l’exécutif ?

Le chef de l’État dispose désormais, avec le passeport sanitaire (qui peut devenir demain passeport climatique ou passeport sécuritaire), d’un instrument permettant de suspendre les libertés publiques sans même demander l’avis du parlement.

Comment expliquer que personne, dans la caste jacassante, n’ait imaginé que ce pouvoir exorbitant pourrait échoir à Marine Le Pen ?

À moins, bien sûr, que ces sondages annonçant la possible victoire de la candidate RN ne soient que du théâtre ?